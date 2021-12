NEC profiteert van knullige uitglijder Gullit en schakelt Cambuur uit

Donderdag, 16 december 2021 om 19:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:27

NEC is er donderdagavond in geslaagd om de derde ronde van de TOTO KNVB Beker te bereiken. De ploeg van Rogier Meijer in een wedstrijd met twee gezichten nipt af met SC Cambuur: 1-2. De Nijmegenaren waren in de eerste helft veel sterker, maar gaven het overwicht na rust duidelijk aan de Friezen, die nog bijna langszij kwamen.

Beide clubs besloten hun opstelling flink door elkaar te husselen: zo verscheen Cambuur met zeven nieuwe gezichten aan de aftrap en begonnen bij NEC zes andere spelers dan afgelopen weekend. Het ging voor Cambuur al na iets meer dan een minuut mis. Maxim Gullit maaide half langs een bal en verlengde daarmee het slappe schot van Ole Romeny knullig in eigen doel: 0-1.

?? N.E.C. schiet uit de startblokken, maar mag Maxim Gullit wel bedanken voor de razendsnelle openingsgoal. ?? ESPN #?? #CAMNEC pic.twitter.com/7kZl1P9F5o — ESPN NL (@ESPNnl) December 16, 2021

NEC was ook daarna veel sterker dan Cambuur en creëerde bij momenten ook gevaar. Romeny zag een schot uit een lastige hoek uit de verre kruising getikt worden, terwijl Magnus Mattsson van een rake intikker werd onthouden door een sliding van verdediger Doke Schmidt. NEC dwong op slag van rust alsnog zijn tweede doelpunt af. Matsson verstuurde een fraai steekpassje met buitenkant voet, waardoor Dick Proper het in het strafschopgebied beheerst kon afmaken: 0-2.

Cambuur bracht in de rust Sam Hendriks en Alex Bangura het veld in en kantelde de wedstrijd daarmee volledig. Plots waren het de Friezen die constant de aanval zochten en na een klein uur werd de aansluitingstreffer gemaakt. Het schot van Hendriks van een meter of zestien liet NEC-doelman Danny Vukovic kansloos: 1-2. Bangura had in vrije positie voor de gelijkmaker moeten zorgen, maar Vukovic redde nu wél. NEC kreeg in de slotfase de kans om de wedstrijd met een counter te beslissen, maar Matsson maakte de verkeerde keuze door niet breed te spelen.