‘Rijkste speler ter wereld’ is plotseling transfervrij te strikken

Donderdag, 16 december 2021 om 19:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:53

Faiq Bolkiah heeft afscheid genomen van het Portugese Marítimo. Bolkiah, die bekend staat als ‘de rijkste profvoetballer ter wereld’, heeft geen overeenkomst bereikt met de Portugezen over een contractverlenging en is per direct transfervrij te strikken. Tot een debuut in de Liga Portugal kwam het overigens nooit.

De 23-jarige rechtsbuiten is de zoon van de prins van Brunei, Jefri Bolkiah, en een neef van sultan Hassanal Bolkiah. Zijn totale vermogen wordt geschat op 15 miljard euro. Bolkiah vertrekt bij Marítimo zonder zijn debuut te hebben gemaakt. De club maakt via de officiële kanalen bekend dat beide partijen na goed overleg ‘vreedzaam’ uit elkaar gaan. De aanvaller had nog een doorlopend contract tot medio 2022.

De inmiddels clubloze aanvaller werd door Marítimo in september 2020 transfervrij overgenomen van Leicester City, waar Bolkiah een deel van de jeugdopleiding doorliep. Daarvoor maakte hij deel uit van de jeugdopleiding van zowel Chelsea als Southampton. De beste prestatie bij Portugezen was een plek in de wedstrijdselectie tegen Sporting Portugal afgelopen februari, zonder dat hij binnen de lijnen kwam. In juli werd Bolkiah, wegens het gebrek aan perspectief bij het eerste elftal, al teruggezet naar Marítimo B. Nu neemt hij definitief afscheid van de club.

Bolkiah is geboren in de Verenigde Staten en heeft ook de Bruneise nationaliteit. Vanaf 2016 speelde de vleugelspits in totaal vijf interlands namens Brunei, maar hij kwam sinds september 2018 niet meer in actie. Toch blijft zijn droom om te slagen als profvoetballer levend. “Ik ben een snelle speler, die graag dingen laat gebeuren. Ik ben een vleugelspeler en een nummer 10, ik hou van ‘direct’ spel en van doelpunten maken”, sprak Bolkiah in een eerder stadium over zijn carrière, weet Marca.