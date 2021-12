Nederland treft België bij gunstige loting voor groepsfase Nations League

Donderdag, 16 december 2021 om 18:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:04

Het Nederlands elftal is bij de loting voor de nieuwe editie van de Nations League gekoppeld aan België uit pot 1. Oranje zat zelf in pot 2 en kreeg uit pot 3 en 4 respectievelijk Polen en Wales als tegenstanders in de groep. De eerste pouleduels zijn vanaf 2 juni 2022 en vormen daarmee tegelijkertijd een deel van de voorbereiding voor Oranje op het WK in Qatar, dat eind 2022 plaatsvindt.

Oranje zit net als de voorgaande twee edities van de Nations League in Divisie A, de hoogste afdeling van het toernooi met daarin alle Europese toplanden. In die divisie zitten de zestien landen die het hoogst zijn geëindigd bij de eindranglijst van de landencoëfficiënten van het seizoen 2020/11. De nummers één tot en met vier van de ranking vormden pot 1, de nummers vijf tot en met acht zaten in pot 2, enzovoorts. Nederland was als zesde geplaatst en zat dus in pot 2.

Er vinden vier groepswedstrijden plaats in juni en nog eens twee in september. De vier groepswinnaars van Divisie A plaatsen zich voor de Final Four, een finaletoernooi dat plaatsvindt in juni 2023. Nederland verloor in 2019 de finale van Portugal, terwijl Frankrijk dit najaar de titel in de Nations League pakte door te winnen van Spanje.

De volledige loting:

Divisie A:

Groep A1: Frankrijk, Denemarken, Kroatië, Oostenrijk

Groep A2: Spanje, Portugal, Zwitserland, Tsjechië

Groep A3: Italië, Duitsland, Engeland, Hongarije

Groep A4: België, Nederland, Polen, Wales





Divisie B:

Groep B1: Oekraïne, Schotland, Ierland, Armenië

Groep B2: IJsland, Rusland, Israël, Albanië

Groep B3: Bosnië-Herzegovina, Finland, Roemenië, Montenegro

Groep B4: Zweden, Noorwegen, Servië, Slovenië





Divisie C*:

Groep C1: Turkije, Luxemburg, Litouwen, Faeröer

Groep C2: Noord-Ierland, Griekenland, Kosovo, Cyprus/Estland

Groep C3: Slowakije, Wit-Rusland, Azerbeidzjan, Kazachstan/Moldavië

Groep C4: Bulgarije, Noord-Macedonië, Georgië, Gibraltar





Divisie D*:

Groep D1: Liechtenstein, Kazachstan/Moldavië, Andorra, Letland

Groep D2: Malta, Cyprus/Estland, San Marino

*Omdat Divisie D slechts zeven deelnemers kent, maken de hekkensluiters van Divisie C via zogeheten play-outs uit wie er afzakt naar een niveau lager. Die hekkensluiters zijn Kazachstan, Cyprus, Estland en Moldavië.