Coronachaos in Premier League: ook Manchester United - Brighton afgelast

Donderdag, 16 december 2021 om 16:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:12

De Premier League-wedstrijd tussen Manchester United en Brighton & Hove Albion vindt zaterdagmiddag geen doorgang. The Red Devils hebben vanwege een golf aan coronabesmettingen een verzoek ingediend om de wedstrijd te verplaatsen en daar heeft het competitiebestuur gehoor aan gegeven. Er is nog geen nieuwe datum bekendgemaakt waarop de wedstrijd ingehaald kan worden.

Dinsdag werd de wedstrijd tussen Brentford en Manchester United al afgelast na meerdere positieve tests. Sindsdien nam de uitbraak bij Manchester United steeds grotere vormen aan. Volgens The Telegraph zijn negentien personen positief getest die zijn betrokken bij het eerste elftal (spelers en staf). Zij zijn momenteel allemaal in quarantaine. De Manchester Evening News meldt dat er slechts zeven spelers van het eerste elftal inzetbaar zouden zijn, als het duel met Brighton zaterdag zou doorgaan.

De club meldt in een statement dat er simpelweg geen andere mogelijkheid was dan een verzoek in te dienen om de wedstrijd te verplaatsen. Oorspronkelijk zou die zaterdag om 13.30 uur worden gespeeld. Trainingscomplex Carrington is tevens gesloten. "We betreuren de teleurstelling en het ongemak dat is ontstaan bij de fans door het uitstel van de wedstrijd", aldus Manchester United. Het aantal afgelaste wedstrijden in de Premier League neemt zodoende steeds verder toe. Inmiddels staat de teller deze week al op vijf.

Voor Brighton is het de tweede wedstrijd in korte tijd die wordt afgelast: zondag kwam de werkgever van Joël Veltman en Kjell Scherpen ook al niet in actie tegen Tottenham Hotspur. Eerder op de donderdag werd al duidelijk dat de wedstrijd tussen Leicester City en Tottenham geen doorgang vindt. Beide clubs kampen met een uitbraak van het coronavirus.



Afgelaste wedstrijden in Engeland door coronagolf