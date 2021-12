Ruben Kluivert: ‘Justin vindt het niet leuk als ik dat zeg’

Donderdag, 16 december 2021 om 16:45 • Laatste update: 16:45

Ryan Babel, Jurriën Timber, Noah Fadiga, Ruben Kluivert en Kik Pierie maken dit jaar kans op de titel Fashion Player 2021. Een van hen mag zich straks de best geklede voetballer van het jaar noemen. In een vijfdelige reeks laat Voetbalzone als officiële mediapartner van de Fashion Player Award 2021 steeds een van de genomineerden aan het woord. In deze aflevering gaat de aandacht uit naar Ruben Kluivert. De centrumverdediger van Jong FC Utrecht is bezig aan zijn eerste jaren als profvoetballer en hoopt in de voetsporen te treden van zijn vader en broer.

Door Mart Oude Nijeweeme en Kalum van Oudheusden

Het eerste berichtje wat volgde na de bekendmaking van de genomineerden voor de Fashion Player Award kwam uit Nice. Waarom Justin niet genomineerd was. "Haha, hij was wel een beetje jaloers", geeft Ruben Kluivert toe. "Hij zei dat ze ook voor hem hadden kunnen kiezen toen hij nog voor Ajax speelde." Het zijn de dolletjes die de gebroeders Kluivert bijna dagelijks maken. Soms gaat het over serieuze zaken. Wat beter kan op het veld bijvoorbeeld. "Dat is niet altijd positief, maar dat hoeft ook niet", gaat Ruben Kluivert verder. "Van mijn broer kan ik het hebben. Vaak als een wedstrijd live wordt uitgezonden bellen we na de tijd even met elkaar."

De profcarrière van Ruben Kluivert is nog pril. De centrumverdediger tekende in december 2019 zijn eerst contract en maakt sindsdien onderdeel uit van het beloftenteam van de Domstedelingen. Hij maakte zijn debuut in het betaalde voetbal onder René Hake en zat in mei voor het eerst op de bank bij de A-selectie in de thuiswedstrijd tegen Willem II. "Ik denk dat het een voordeel en een nadeel is dat René nu trainer is bij het eerste. Hij weet dat ik een harde werker ben en slecht tegen mijn verlies kan. Dat heeft hij ook, dus die eigenschap delen we. We praten vaak over mijn ontwikkeling en de dingen die beter kunnen. Ik heb het gevoel dat ik weet wat ervoor nodig is om de top te bereiken."

Bekijk het video-interview met Ruben Kluivert hier of op ons YouTube-kanaal!

Hoe anders was dat, pak 'm beet, vier jaar geleden. Kluivert speelde bij de amateurs van AFC in Amsterdam en kon de verleiding van het feesten met zijn vrienden maar moeilijk weerstaan. "Ik woon tegenover het Leidseplein. Dat is doorbijten. Als vrienden vragen om iets leuks te doen of een dag uit te gaan, maakt het een groot verschil om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen", zei hij daar in een eerder interview met Voetbalzone over. "Ik heb nu beter in de gaten wat ervoor nodig is om maximaal te presteren. Dat leer je snel genoeg als je met jongens van het eerste elftal speelt. Ik zal altijd honderd procent gefocust moeten zijn, dan komt mijn kans vanzelf."

Kluivert is er heilig van overtuigd dat hij zal slagen bij Utrecht. Is het niet nu, dan over een jaar. Het contract van de centrumverdediger loopt komende zomer af, maar de club heeft een optie voor een extra jaar. "Ik hoop dat de club met een nieuw contract komt", gaat de twintigjarige mandekker verder. "Ik spreek vaak met René, zeker nu ik tussen het eerste en het tweede zit. We hebben heel veel meegemaakt samen. Ik was achttien toen ik bij hem aanklopte, toen was ik nog speels. Dat heeft hij veranderd. Hij kent mij goed. Ik denk dat ik er klaar voor ben om de stap naar het eerste te maken, maar dat is niet aan mij. Als ik de kans krijg, zal ik hem pakken. Het is fijn om te horen dat de club vertrouwen in mij heeft. Het is aan mij om dat terug te betalen."

Ruben is de jongste van drie zonen van Patrick Kluivert en Angela van Hulten, van wie de voormalig Ajacied in 2004 scheidde. Quincy is de oudste van het stel, Justin de middelste. Met zijn nieuwe vrouw Rossana heeft Patrick nog een vierde zoon, Shane Kluivert. De veertienjarige dribbelaar woont met zijn vader en moeder in Spanje en voetbalt in de jeugd bij Barcelona, waar zijn vader de functie van hoofd jeugdopleiding bekleedde. De voormalig speler van Barcelona, AC Milan en Ajax werd onlangs door Ruud Gullit naar voren geschoven als nieuwe sportief directeur bij de KNVB, nu bekend is geworden dat Nico-Jan Hoogma er aan het einde van het seizoen mee stopt. "Dat zou kunnen, hij zou het wel leuk vinden denk ik", aldus Ruben Kluivert.

"Mijn vader is iemand die altijd kijkt wat op zijn pad komt. Hij vindt het heerlijk om vrij te zijn, maar begint zich op een gegeven moment te vervelen. Mijn vader blijft altijd van het spelletje houden, dat pak je niet van hem af. Die gedrevenheid heeft hij nog steeds. Hij vindt het ook niet leuk als wij verliezen. Hij wil dat wij winnen, wij zijn slechte verliezers." Heel veel overeenkomsten met zijn vader ziet de jongste telg van de familie verder niet. Waar zijn vader voor de doelpunten moest zorgen, moet hij ze juist zien te voorkomen. "Ik kijk met trots naar de beelden van mijn vader. Ik kijk hoe hij loopt, hoe hij beweegt. Daar kan ik veel van leren."

Ook de vergelijking met zijn broer Justin durft Ruben niet aan. "Vroeger was ik bang dat ik niet zo goed zou worden als hij", zegt de verdediger van Utrecht. "Maar als ik nu een één tegen één duel met hem aanga, win ik hem. Justin vindt het niet leuk als ik dat zeg. Justin speelde altijd op hoog niveau bij Ajax. Altijd leuke wedstrijden, spelen in het buitenland. Ik werd daar niet onzeker van, maar ik vond het niet leuk. Ik vond het irritant. Dat gevoel wilde ik ook ervaren. Nu zit ik bijna op het niveau waar hij ook zat toen hij twintig was. Ik heb altijd gezegd dat ik beter wil worden dan Justin, dat brengt mij denk ik ook hogerop. Die strijd tussen broers is leuk."

Ruben Kluivert heeft de dubbele nationaliteit en zou zijn interlandcarrière ook aan Curaçao kunnen verbinden. De verdediger ontving zelfs al een uitnodiging voor de voorselectie, maar van een debuut kwam het nog niet. "Ik ben van plan om voor het Nederlands elftal te kiezen", erkent hij. "Als ik dat niet haal, is Curaçao altijd nog een optie. Ik denk dat ik het kan halen. Vorig jaar zat ik bij de voorselectie van de Onder 20. Of het een moeilijke keuze was? Nee, omdat mijn vader en Justin ook voor Nederland zijn uitgekomen. Ik heb daar geen twee keer over nagedacht. En ik weet dat ik het kan halen. Het is nu een kwestie van fit blijven en veel spelen. Het is mijn ultieme droom om ooit samen met Justin in Oranje te spelen."