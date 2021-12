Aanvaller van Dinamo Zagreb ontvangt rode kaart na rake strafschop

Donderdag, 16 december 2021 om 15:21 • Tom Rofekamp • Laatste update: 15:21

Bruno Petkovic heeft woensdagavond ongetwijfeld de vreemdste rode kaart uit zijn carrière gekregen. In het uitduel met Instra 1961 (0-2) kreeg de 27-jarige aanvaller van Dinamo Zagreb direct na het benutten van een strafschop zijn tweede gele prent gepresenteerd. Petkovic bracht doelman Gonzalo Callao met een nepaanloop uit positie, waarvoor de spits direct bestraft werd. Zijn benutte strafschop telde niet.

Bij een 0-1 stand in de 89ste minuut mocht Petkovic aanleggen voor de strafschop. Direct nadat de bal achter de gefopte Callao in het net lag, trok scheidsrechter Duje Strukan de fatale gele kaart. Petkovic neemt wel vaker strafschoppen op deze manier, maar werd daar nog nooit voor bestraft. Door de rode kaart van de aanvaller speelde Dinamo Zagreb het restant van het duel uit met negen man: eerder had Kévin-Théopile-Catherine al het veld moeten ruimen vanwege zijn tweede geel.

Strangest sending off ever?! ?? Bruno Petkovic got a red for taking a penalty for Dinamo vs Istra! ??pic.twitter.com/laVIbgmU24 — Soccer AM (@SoccerAM) December 16, 2021

Ook de thuisploeg stond al met tien ten tijde van Petkovic' strafschop. Dit was zelfs gevolg ván: eerste doelman Ivan Lucic van Istra was vanwege het veroorzaken met direct rood vertrokken. Ondanks dat de strafschop van Petkovic afgekeurd werd, maakte Dinamo Zagreb in extremis alsnog de 0-2. Stefan Ristovski zette op aangeven van de pas ingevallen Deni Juric de eindstand op het scorebord. Bij de thuisploeg stond Ajax-huurling Hassana Bandé de gehele wedstrijd op het veld en is voormalig sc Heerenveen- en FC Groningen-speler Gonzalo García hoofdtrainer.