LIVE: Wie worden de tegenstanders van Oranje in de Nations League?

Donderdag, 16 december 2021 om 17:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:15

Het Nederlands elftal leert donderdagavond zijn tegenstanders kennen in de nieuwe editie van de Nations League. Vanaf 18.00 uur vindt in het Zwitserse Nyon de loting plaats voor de derde editie van het toernooi, dat in juni 2022 van start gaat. Nederland is ingedeeld in pot 2 van Divisie A, waardoor het een tegenstander krijgt uit potten 1, 3 en 4. De loting is live te volgen via onderstaand liveblog.

Alle 55 UEFA-lidstaten zijn betrokken bij de loting. De divisies zijn als volgt verdeeld:

Divisie A: Frankrijk. Spanje, Italië, Belgie, Portugal, Nederland, Denemarken, Duitsland, Engeland, Polen, Zwitserland, Kroatië, Wales, Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Divisie B: Oekraïne, Zweden, Bosnië-Herzegovina, IJsland, Finland, Noorwegen, Schotland, Rusland, Israël, Roemenië, Servië, Ierland, Slovenië, Montenegro, Albanië en Armenië.

Divisie C: Turkije, Slowakije, Bulgarije, Noord-Ierland, Griekenland, Wit-Rusland, Luxemburg, Noord-Macedonië, Litouwen, Georgië, Azerbeidzjan, Kosovo, Gibraltar en Faeröer.

Divisie C of D:* Kazachstan, Cyprus, Estland en Moldavië.

Divisie D:* Liechtenstein, Malta, Letland, San Marino, Andorra en de twee verliezers van de play-outs in maart 2022.

*Omdat Divisie D slechts zeven deelnemers kent, maken de hekkensluiters van Divisie C via zogeheten play-outs uit wie er afzakt naar een niveau lager.



De potindeling van Divisie A