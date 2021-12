Alsnog streep door Leicester City - Tottenham Hotspur na afgekeurd verzoek

Donderdag, 16 december 2021 om 14:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:54

Het Premier League-duel tussen Leicester City en Tottenham Hotspur van donderdag is zeven uur voor de aftrap alsnog afgelast. The Spurs hadden vanwege een coronauitbraak in de selectie al om uitstel van het duel gevraagd bij de Engelse competitie, wat echter niet gehonoreerd werd. Nu ook Leicester getroffen is door het virus, gaat het bestuur van de de Premier League toch overstag.

Duels van Tottenham met Stade Rennes in de Conference League en met Brighton & Hove Albion in competitieverband vonden eerder al geen doorgang. Tottenham wilde de datum van het treffen met Leicester City gebruiken om het treffen met Rennes in te halen, zodat de club geen reglementaire 0-3 nederlaag opgelegd zou krijgen in Europa. Het competitiereglement van de UEFA schrijft voor dat alle groepsduels in de Conference League vóór 31 december afgewerkt moeten zijn. Bij een reglementaire nederlaag van Tottenham zou Vitesse doorbekeren in Europa.

Leicester City can confirm that the Premier League Board has decided to postpone Thursday night’s fixture against Tottenham Hotspur. — Leicester City (@LCFC) December 16, 2021

Brendan Rodgers uitte daags voor het onderlinge duel al zijn onvrede over de oorspronkelijke beslissing van de Premier League. "Wij worden niet gesteund door de competitie", zei de trainer van Leicester City daarover. Collega Antonio Conte toonde echter meer begrip. "Natuurlijk wilde de Premier League het duel niet uitstellen. Wij hebben al twee competitiewedstrijden in te halen (naast het duel met Brighton moet ook het treffen met Burnley nog worden gespeeld, red.). Ik kan het begrijpen, wij kunnen het begrijpen."

De roep om het volledige stilleggen van de Premier League wordt steeds groter in Engeland. Thomas Frank, manager van Brentford, opteerde eerder donderdag al om alle weekendwedstrijden te schrappen. Ook alle duels in de EFL Cup van de week daarop zouden volgens de Deense oefenmeester uitgesteld moeten worden. "We hebben een weekje nodig om te herstellen", stelde Frank tegenover Sky Sports. "Zo kunnen we alles schoon en coronavrij maken op het trainingscomplex en de ketting doorbreken."