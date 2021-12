Verbanning uit Serie A is heel dichtbij voor Salernitana

Een vroegtijdig einde van Salernitana in de Serie A lijkt steeds dichterbij te komen. De huidige hekkensluiter van het hoogste niveau in Italië heeft met Claudio Lotito een eigenaar die ook Lazio in dezelfde competitie bezit heeft. Dat is tegen de regels van de Italiaanse voetbalbond, waardoor Lotito gedwongen is Salernitana te verkopen. Een koper werd vooralsnog niet gevonden, dus heeft de promovendus opnieuw om uitstel gevraagd.

Toen Salernitana afgelopen seizoen rechtstreeks vanuit de Serie B promoveerde, wist Lotito dat hij de club moest verkopen om in de Serie A uit te kunnen komen. De ondernemer legde de taak een nieuwe eigenaar te vinden in de handen van het clubbestuur. Het Italiaanse persbureau ANSA publiceert echter een statement van de club dat stelt 'dat er met nog minder dan 24 uur op de klok nog geen enkel bod is geweest dat aan de noodzakelijke voorwaarden voor overname voldoet'.

Volgens hetzelfde statement heeft Salernitana inmiddels om uitstel gevraagd bij de Italiaanse voetbalbond. Als de club dat niet krijgt, is een verbanning uit de Serie A vanaf 31 december het gevolg Het duel met Lazio van 16 januari zal dan al niet meer doorgaan. Het is vooralsnog onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor de Serie A van een eventuele verbanning van Salernitana naar de amateurklasse.

Een reëel scenario is dat alle punten behaald door en tegen de club van onder andere Frank Ribéry worden uitgeveegd. Dat zou ingrijpende gevolgen hebben voor de degradatiestrijd in de Serie A. Salernitana wist vooralsnog alleen te winnen van Genoa en Venezia: clubs die respectievelijk op een negentiende en een zestiende plek op de ranglijst staan. Tegen Cagliari, de huidige nummer voorlaatst, werd er gelijkgespeeld.