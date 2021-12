Atalanta maakt ‘onvergeeflijke fout’ bij ontwerpen van speciaal kerstshirt

Donderdag, 16 december 2021 om 13:11 • Dominic Mostert

Atalanta heeft een grote fout gemaakt bij het ontwerpen van een speciaal kerstshirt voor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar tegen AS Roma. De club van Teun Koopmeiners en Marten de Roon voegde diverse nieuwe elementen toe aan het gebruikelijke shirt, waaronder een afbeelding van een kleine kerstboom en op de mouw een verwijzing naar de 'Christmas Match' tegen Roma. Atalanta wilde ook een silhouet van de skyline van Bergamo toevoegen, maar blijkt de skyline van Turijn te hebben afgebeeld.

Het is al twaalf jaar traditie bij Atalanta om een speciaal shirt te dragen in de laatste wedstrijd van het kalenderjaar. De gedragen shirts worden na de wedstrijd geveild voor het goede doel: de opbrengsten komen ten goede aan de kinderafdeling van een ziekenhuis in Bergamo. De shirts zijn vanaf donderdag bovendien te koop in de fanstore en online. Het is echter de vraag of alle fans van Atalanta in het shirt gezien willen worden, omdat de skyline van Turijn erop staat.

Het viel supporters al gauw op dat de Mole Antonelliana in de skyline staat afgebeeld, een beroemd gebouw in Turijn dat ook op de achterkant staat van de Italiaanse munt van twee eurocent. Op die plek had eigenlijk de Città Alta van Bergamo moeten staan. Supporters spreken op sociale media van een 'onvergeeflijke fout' van de designers, zeker omdat Juventus een concurrent is. Het is nog even afwachten of de shirts wel 'gewoon' gedragen worden tegen Roma op zaterdag.