SC Heerenveen distantieert zich van walgelijk spandoek over Henk de Jong

Donderdag, 16 december 2021 om 15:02 • Laatste update: 15:03

Twee personen hebben een verwerpelijk spandoek getoond waarin de spot wordt gedreven met de gezondheidssituatie van Henk de Jong. Op een foto, die woensdagnacht genomen zou zijn, tonen ze de tekst 'Cambuur geeft je kopzorgen' en een afbeelding van een persoon die ogenschijnlijk aan een galg hangt. Op sociale media wordt het spandoek massaal afgekeurd.

Cambuur moet het momenteel stellen zonder De Jong. De trainer heeft een cyste in het hoofd, ofwel een blaasje waar meestal vocht in zit. Hij wordt momenteel verder onderzocht en zal vervolgens een behandeltraject ondergaan. Pascal Bosschaart, Martijn Barto en Peter van der Vlag nemen voorlopig de honneurs waar in Leeuwarden.

Een walgelijke en intens zielige actie. Dit soort ‘supporters’ hoort bij geen enkele club. https://t.co/hEz0BttIOo — Sander de Vries (@SanderVries_LC) December 16, 2021

Het is niet duidelijk wie het spandoek tonen, maar gebruikers op sociale media leggen een link met de aanstaande Friese derby tegen sc Heerenveen van zondag. "Hier word ik echt enorm agressief van maar weet je, de beste en mooiste wraak is sportieve, dus zondag de beentjes laten spreken op 't veld", schrijft een Cambuur-supporter bijvoorbeeld op Twitter.

Heerenveen toont zelf donderdagmiddag via Twitter juist een spandoek met de tekst 'gezondheid boven rivaliteit' en wenst De Jong beterschap. In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt een woordvoerder van de club dat Heerenveen zich distantieert van het spandoek. "Het is een verwerpelijke actie van een paar individuen. Er is juist heel veel respect richting Henk. Het gros van de supporters denkt er dus heel anders over."

Cambuur speelt eerst donderdagavond in eigen huis nog een bekerwedstrijd tegen NEC. Die wordt vanaf 18.00 uur afgewerkt. Afgelopen vrijdag won Cambuur met 1-3 van Willem II in de eerste wedstrijd zonder De Jong. Voorafgaand aan het duel eerden de Leeuwarders de zieke trainer door shirts met de tekst In Henk we trust te tonen.