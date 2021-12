‘Barcelona kan financiële slag slaan in cryptocurrencywereld’

Barcelona is ver met de gesprekken over een nieuwe shirtsponsor, zo weet Mundo Deportivo te melden. De financieel noodlijdende club onderhandelt met meerdere kandidaten, waarvan cryptocurrencybedrijven Binance en FTX de grootste kanshebbers zijn. Ook met huidig shirtsponsor Rakuten lopen er nog gesprekken, al bestaat daar nog een grote kloof tussen vraag en aanbod.

Barcelona's contract met Rakuten loopt medio 2022 af, waardoor het sluiten van een nieuwe deal hoge prioriteit heeft bij de marketingafdeling van los Azulgrana. De Catalanen willen naar verluidt zestig miljoen per jaar opstrijken, wat directeur van Rakuten Hiroshi Mikitani te gortig zou vinden. FTX en Binance zouden wel aan de eisen willen voldoen om de plaats van het e-commercebedrijf op de borst van het het Barcelona-tricot over te kunnen nemen.

Binance, een online marktplaats voor meer dan 76 soorten cryptocurrency, schakelde onder meer al voormalig spelers Andrés Iniesta en Luis Suárez in voor een reclamecampagne en maakt goede kans. Barcelona is volgens Mundo Deportivo tevens al rond met een sponsor voor op de arm van het tenue. Chiliz zou de komende jaren op het shirt van de kersvers Europa League-deelnemer gaan prijken, al moet de club dat nog wel via de officiële kanalen bevestigen.

Vicevoorzitter economische zaken Eduard Romeu maakte onlangs al kenbaar dat Barcelona beoogt de huidige jaarinkomsten te verdubbelen. Over het boekjaar 2020/21 behaalde de club een tegenvallende omzet van 631 miljoen euro. Het streven is volgens Romeu om binnen vijf jaar naar een jaarbedrag van anderhalf miljard euro toe te groeien, waarin de nieuwe sponsordeal een belangrijke rol moet gaan spelen. "Wie zijn naam op het shirt wil, zal daarvoor moeten betalen", zei Romeu daarover stellig.