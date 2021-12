Deze landen kan het Nederlands elftal treffen in de Nations League

Donderdag, 16 december 2021 om 11:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:53

Donderdagavond om 18.00 uur vindt in Montreux de loting voor de derde editie van de UEFA Nations League plaats. Nederland is ingedeeld in pot 2 van Divisie A voor het toernooi dat in juni 2022 van start gaat. Hoe werkt de loting precies en wie zijn de mogelijke tegenstanders van de ploeg van bondscoach Louis van Gaal?

Hoe werkt de loting?

Het Nederlands elftal zit in Divisie A, wat betekent dat het tot de zestien best presterende landen in de historie van de Nations League behoort. Op die ranglijst staat Oranje zesde, waardoor de mannen van Van Gaal in pot 2 van de in totaal vier potten belanden. Uit pot 1, 3 en 4 wordt elk één tegenstander geloot; zo ontstaan er in totaal vier poules in Divisie A.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wie zijn de mogelijke tegenstanders?

Nederland zit in pot 2 met Duitsland, Portugal en Denemarken – die landen worden dus sowieso ontlopen. Pot 1 bestaat uit de gedoodverfde titelkandidaten Frankrijk, Spanje, Italië en België. Ook in Pot 3 kan er nog een lastige tegenstander uit de koker rollen: onder meer Engeland behoort tot die groep. Tsjechië, beul van Oranje tijdens het afgelopen EK, bevindt zich in Pot 4 en is ook een mogelijke tegenstander.

De potindeling van Divisie A

Pot 1 Pot 2 Pot 3 Pot 4 Frankrijk Portugal Engeland Wales Spanje Nederland Polen Oostenrijk Italië Denemarken Zwitserland Tsjechië België Duitsland Kroatië Hongarije

Wat is de inzet?

De Nations League werd in 2019 in het leven geroepen om triviale vriendschappelijke interlands zo veel mogelijk de kop in te drukken. De inzet: vier tickets voor het eerstvolgende EK. Iedere groepswinnaar van Divisie A, B, C of D plaatst zich voor de play-offs in zijn eigen Divisie. Via een halve finale en een finale van die play-offs kan de uiteindelijke winnaar beslag leggen op een EK-ticket. Zo levert iedere Divisie een extra deelnemer.

Ook heeft de Nations League buiten de play-offs om nog een eigen knock-outfase. De groepswinnaars in Divisie A spelen in een halve finale en een finale om de trofee en extra prijzengeld ter waarde van vierenhalf miljoen euro. Bij groepswinst van Nederland kan er al anderhalf miljoen euro worden bijgeschreven door de KNVB.

Mocht Oranje als laatste eindigen in de poule, degradeert het volgens een promotie-/degradatiesysteem naar Divisie B. De plek van het Nederlands Elftal en de overige degradanten van Divisie A wordt dan overgenomen door de groepswinnaars van de categorie direct daaronder. In de overige divisies werkt het op eenzelfde manier; alleen in Divisie C vindt er een kleine wijziging plaats. Omdat Divisie D slechts zeven deelnemers kent, maken de hekkensluiters van Divisie C via zogeheten play-outs uit wie er afzakt naar een niveau lager.

Wat zijn de speeldata?

Omdat het WK van 2022 in de winter wordt afgewerkt, vindt het gros van de wedstrijden in de poulefase in juni van datzelfde jaar plaats. De eerste speelronde loopt van 2 tot en met 4 juni; de laatste staat gepland van 25 tot en met 27 september. De halve finale, troostfinale en eindstrijd vinden pas een jaar later plaats, in juni 2023.

Speelronde 1: 2-4 juni 2022

Speelronde 2: 5-8 juni 2022

Speelronde 3: 8-11 juni 2022

Speelronde 4: 12-14 juni 2022

Speelronde 5: 22-24 september 2022

Speelronde 6: 25-27 september 2022

Halve finale: 14-15 juni 2023

Finale: 18 juni 2023