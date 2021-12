Vertegenwoordigers Gerard Piqué maken einde aan hardnekkig gerucht

Donderdag, 16 december 2021 om 10:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:47

Het lijkt erop dat Gerard Piqué ook volgend seizoen te zien zal zijn in het shirt van Barcelona. De belangenbehartigers van de verdediger hebben tegenover SPORT te kennen gegeven dat een voetbalpensioen momenteel niet tot de mogelijkheden behoort. In Spanje gaan al lange tijd geruchten over een mogelijke beëindiging van de carrière van Piqué, daar hij maar moeilijk zou kunnen leven met de huidige situatie van de club.

Naast het niveau van de club werden ook de persoonlijke prestaties van Piqué minder naarmate de jaren. De verdediger bevindt zich in de nadagen van zijn carrière, maar denkt er niet aan om na dit seizoen een punt achter zijn loopbaan te zetten. Vertegenwoordigers van de mandekker hebben tegenover SPORT laten weten dat een vervroegd pensioen niet aan de orde is. Van Piqué is bekend dat hij naast zijn carrière als voetballer ook actief is als zakenman, wat hem veel tijd vergt. In 2017 richtte hij Kosmos Global Holding op, waarmee hij de komende twintig jaar organisator is van de Davis Cup.

Piqué is een van de weinig overgebleven spelers van het 'grote Barcelona' en hoopt onder Xavi zijn oude vorm te herpakken. Dit seizoen staat zijn teller op 14 optredens in LaLiga, waarvan 12 als basisspeler. In de Champions League kwam hij in vijf van de zes groepsduels in actie. Komende zaterdag, als Barcelona in eigen huis bezoek krijgt van Elche, ontbreekt de verdediger vanwege een schorsing. Het contract van de 102-voudig Spaans international loopt in Camp Nou nog door tot medio 2024.

In oktober gaf Piqué in gesprek met El País aan niet te denken aan een pensioen. "Mijn leeftijd? Ik weet niet of het al een rol speelt. Ik ben nog steeds de 'rebelse' Gerard, de persoon die altijd dezelfde grappen maakt", stelde de verdediger. "Ik zal niet meer de snelste zijn, maar ik kan nog strijden tegen de elite en ik voel me zeker niet inferieur. Zolang dat zo blijft, ga ik door. Ik zal bij deze club mijn loopbaan afsluiten, dat staat vast. Maar wat ik niet zal accepteren, is om als reserve met pensioen te gaan."