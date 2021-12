‘Ego-Ehrenrunde’ Haaland versterkt vermoedens van aanstaand vertrek

Donderdag, 16 december 2021

Erling Braut Haaland heeft woensdagavond de hoofden in het Signal Iduna Park doen schudden. De 21-jarige goalgetter van Borussia Dortmund scoorde tweemaal in het gewonnen duel met hekkensluiter Greuther Fürth (3-0) en vierde de zege door een eigen ereronde te lopen na afloop. Volgens Sport1 kon de actie van de Noor rekenen op ergernis van publiek en ploeggenoten en versterkt het de vermoedens van een aanstaand vertrek.

Dortmund kende weinig moeite met de ploeg van Jetro Willems, Nick Viergever en Justin Hoogma en liep via twee treffers van Haaland en een goal van Donyell Malen uit naar een degelijke overwinning. Terwijl de ploeggenoten van Haaland, waaronder de eveneens scorende Malen, aan de andere kant van het veld een ketting maakten en de overwinning vierden, zweepte de begeerde spits in zijn eentje het publiek op. Dat is echter niets nieuws, aldus de Duitse sportzender. "Het feit dat hij daarna wegblijft van het feestje van zijn ploeg, dat is echter wat zorgen baart."

Volgens Sport1 was het gedrag van de Noorse spits veelzeggend. "Haalands Ego-Ehrenrunde was symbolisch. Hij is de ster, zonder wie Dortmund maar middelmatig is. Hij is de recordspits die dit kalenderjaar dertig keer scoorde; de doelpuntenmachine die zorgde voor een ongelooflijk moyenne van 76 goals in 74 wedstrijden. Maar hij is ook de aanvaller die nu klaarblijkelijk te goed is voor BVB." Haaland geniet verregaande interesse van zo'n beetje de gehele Europese top, waaronder Real Madrid, Manchester City en Liverpool.

"Was de ereronde een teken van afscheid? Daar lijkt het wel op", stelt Sport1. Haaland ligt tot medio 2024 vast bij die Schwarzgelben en kan vanwege een clausule in zijn contract naar verluidt voor rond de 75 miljoen euro vertrekken vanaf 2022. De ploeggenoot van Malen kwam in de winter van 2020 over van Red Bull Salzburg en breekt sindsdien het ene na het andere record.