Paris Saint-Germain zit Real Madrid dwars en voert eerste gesprekken

Donderdag, 16 december 2021 om 07:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:52

Paris Saint-Germain en Real Madrid zijn in een hevige strijd verwikkeld geraakt om de handtekening van Antonio Rüdiger, meldt AS. De 28-jarige centrumverdediger van Chelsea staat al lange tijd in de belangstelling van de Koninklijke, die nu serieuze concurrentie ondervindt van de Franse grootmacht. PSG hoopt de Duitser, die nog een contract heeft tot komende zomer op Stamford Bridge, voor de neus van Real weg te kapen.

AS kopt woensdag met de woorden Pelea Madrid-PSG por Rüdiger, oftewel: de strijd tussen PSG en Real om Rüdiger is losgebarsten. Volgens de Spaanse krant heeft de entourage van de Duitser inmiddels eerste gesprekken gevoerd met Leonardo, technisch directeur bij Paris Saint-Germain. Ook BILD meldt dat er gesprekken gaande zijn tussen zaakwaarnemer Sahr Senesie en de clubleiding van PSG. Rüdiger geldt als belangrijk transferdoelwit voor PSG, waar hij een extra slot op de deur moet vormen naast Marquinhos, Presnel Kimpembe en Sergio Ramos.

Naast PSG en Real Madrid is ook Bayern München in de race voor de handtekening van Rüdiger. De verdediger verlangt naar verluidt een jaarsalaris van twaalf miljoen euro. Chelsea hoopt de mandekker ondertussen langer aan zich te binden, maar lijkt niet verder te willen gaan dan acht miljoen euro. Rüdiger weet dat hij met een jaarsalaris van acht miljoen euro minder zou verdienen dan zijn ploeggenoten Ruben Loftus-Cheek, Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Timo Werner, Thiago Silva, Kai Havertz en Romelu Lukaku, waardoor de onderhandelingen zich in een impasse bevinden.

Rüdiger staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij Chelsea, dat hem voor 35 miljoen euro overnam van AS Roma. De 49-voudig Duits international voegde sindsdien een Champions League, een Europa League, een Europese Supercup en een FA Cup toe aan zijn palmares en kan zeker sinds de komst van landgenoot Thomas Tuchel als manager over het algemeen rekenen op een basisplaats. Chelsea stelde afgelopen zomer de contractverlenging van Rüdiger boven de komst van Raphaël Varane, die uiteindelijk door Manchester United werd overgenomen van Real Madrid.