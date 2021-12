Fabrizio Romano: clubs staan in de rij voor Xavi Simons

Donderdag, 16 december 2021 om 07:32 • Mart Oude Nijeweeme

Het begint er steeds meer op te lijken dat Xavi Simons komende zomer gratis de deur uitloopt bij Paris Saint-Germain. De middenvelder heeft een nieuw contract aangeboden gekregen, maar wil de garantie dat hij bij het eerste elftal betrokken blijft. Indien dat niet het geval is, gaat zaakwaarnemer Mino Raiola op zoek naar een nieuwe werkgever voor zijn cliënt. Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben intussen verschillende clubs geïnformeerd naar Simons.

Paris Saint-Germain houdt Simons graag binnenboord en deed hem al een nieuw voorstel, maar daar is de Nederlander nog niet mee akkoord gegaan. Simons en zijn entourage willen de zekerheid dat hij betrokken blijft bij de A-selectie, maar die garantie heeft hij momenteel niet. De middenvelder speelde dit seizoen nog geen minuut in de Ligue 1 en zit slechts sporadisch op de reservebank. Fabrizio Romano meldt woensdag dat er al verschillende clubs hebben geïnformeerd naar de diensten van de achttienjarige jeugdinternational.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorig seizoen behoorde Simons verschillende keren tot de wedstrijdselectie en kwam hij tot twee officiële wedstrijden, als invaller tegen Caen in de Coupe de France en tegen Strasbourg in de Ligue 1. Tijdens dit seizoen zat Simons pas twee keer op de bank en moet hij het voornamelijk stellen met optredens in de Onder 19, daar PSG geen beloftenteam heeft. Simons en andere talenten van de Franse grootmacht zouden zich ‘bedrogen’ voelen, omdat er bij PSG beloften waren gedaan over meer speeltijd in de hoofdmacht.

Het lijkt daardoor niet waarschijnlijk dat Simons zijn aflopende contract in Parijs gaat verlengen, ondanks dat PSG verschillende pogingen heeft ondernomen om een akkoord over een nieuwe verbintenis te bereiken. Op advies van zaakwaarnemer Raiola zou Simons alleen geïnteresseerd zijn in een nieuwe overeenkomst als PSG hem een plek in de A-selectie geeft. Krijgt hij die garantie niet, dan zou Simons op zoek willen gaan naar een andere club. De naam van Simons werd eerder al gelinkt aan een terugkeer naar Barcelona, de club waar hij tussen 2010 en 2019 in de jeugdopleiding speelde voor hij naar PSG trok.