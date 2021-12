ME, politiehonden en aanhoudingen rond bekerduel FC Twente

Donderdag, 16 december 2021 om 07:00 • Laatste update: 08:04

Het is woensdagavond onrustig geweest rond het duel in de TOTO KNVB Beker tussen FC Twente en Feyenoord (2-1). Leden van de harde kern van de thuisploeg hielden vermomd met bivakmutsen een zogeheten 'hit & run'-actie, waarbij ze vuurwerk door de poorten van de Grolsch Veste en op de parkeerplaats voor het stadion gooiden. De politie heeft drie mensen aangehouden, meldt TC Tubantia.

Voorafgaand aan het duel staken supporters van FC Twente van buiten het stadion vuurwerk af. Bij de politieactie werd volgens het regionale dagblad een gebied in de directe omgeving van het stadion afgezet, waarbij onder meer auto's zijn doorzocht. Bij die zoekactie werden meerdere dozen met zwaar vuurwerk aangetroffen. Om de rust te herstellen werd onder meer de ME en politiehonden ingezet. Een woordvoerder van de politie spreekt van een groep van dertig personen. Van hen zijn de namen genoteerd. Zij kunnen volgende week een boete tegemoet zien.

Uiteindelijk heeft de politie drie supporters aangehouden. Een van hen werd bij de aanhouding gebeten door een politiehond. Het bekerduel tussen Twente en Feyenoord werd een ware thriller. De Rotterdammers hadden de overhand en kwamen kort na rust op voorsprong via Cyriel Dessers, maar incasseerden tien minuten voor tijd de gelijkmaker via Giovanni Troupée. In de verlenging ging het mis voor de ploeg van trainer Arne Slot, toen Manfred Ugalde FC Twente naar de achtste finales schoot.

Het is niet voor het eerst dat het onrustig was rond een voetbalstadion. Onlangs ging het onder meer mis bij Heracles Almelo, SC Cambuur en AZ. Door de nieuwe coronamaatregelen zijn supporters tot 14 januari niet welkom in de stadions. Ook De Klassieker van aanstaande zondag zal zonder publiek worden afgewerkt. Aanvankelijk zouden de coronamaatregelen naar aanleiding van de vierde golf komende zaterdagavond (18 december) aflopen, maar dat werd door demissionair premier Mark Rutte verlengd tot halverwege januari.