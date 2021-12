Ritsu Doan doet belofte aan PSV na glansrol tegen Fortuna Sittard

Woensdag, 15 december 2021 om 23:52 • Dominic Mostert

Ritsu Doan is niet van plan om PSV in januari te verlaten. De aanvaller hoopte in de zomer nog op een transfer en stond in de belangstelling van clubs als FC Augsburg, FSV Mainz 05 en TSG Hoffenheim, maar die hikten aan tegen een vraagprijs van 6,5 miljoen euro van PSV. Doan bleef in Eindhoven, is de afgelopen weken meermaals belangrijk geweest op het veld en voelt zich op zijn plek.

In januari gaat Doan geen transfer maken. "Natuurlijk blijf ik hier, ik ben gefocust op PSV", benadrukt de aanvaller op de persconferentie na de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard, waarin hij beide doelpunten maakte. "Ik ben blij dat ik nu zoveel minuten krijg." Doan had in zes van de laatste zeven officiële wedstrijden een basisplek; zondag bleef hij negentig minuten op de bank zitten tegen NEC (1-2 zege). "Ik had ook tegen NEC willen spelen, maar snap ook dat anderen soms de kans krijgen. Ik moet blijven vechten voor mijn plek in het elftal."

Doan, wiens contract doorloopt tot medio 2024, hoopt dit seizoen prijzen te winnen met PSV. "We willen iedere competitie winnen, maar zeker ook de beker. Ik denk dat het al met al ook een goede overwinning was", aldus de Japanner, die direct na afloop ook ESPN te woord stond over de wedstrijd. "We wisten dat het moeilijk zou worden, maar we verdienden de overwinning", zei hij toen. "Ik heb twee keer gescoord, maar mijn ploeggenoten hebben me enorm geholpen. Ik wil hen bedanken."

Doan lichtte de rol uit van Mario Götze voorafgaand aan de 2-0. Rond het strafschopgebied ontving Doan een behendig balletje van zijn ploeggenoot, waarna hij raak schoot in de linkerhoek. "De combinatie met Mario was goed en ik probeerde een teamgenoot te vinden, maar vond het moment om te schieten", aldus Doan, die ook Roger Schmidt bedankte. "De trainer heeft me de kans en het vertrouwen gegeven. Ik speel in een goede ploeg, ik ben heel blij om voor PSV te spelen."