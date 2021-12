Kenneth Perez maakt tweetal van PSV af: ‘Echt jongen, fucking hell’

Woensdag, 15 december 2021 om 23:23 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:49

Kenneth Perez heeft geen hoge pet op van Yorbe Vertessen en Bruma. Woensdagavond kreeg Vertessen een basisplaats bij PSV in de bekerwedstrijd tegen Fortuna Sittard, terwijl Bruma aan het begin van de tweede helft inviel. Perez verwijt beide spelers veel balverlies te hebben geleden en vindt ze niet uitblinken in de kleine ruimtes. Door twee doelpunten van Ritsu Doan won PSV de wedstrijd wel met 2-0.

Vertessen verloor twaalf keer de bal in negentig minuten; Bruma tien keer in de tweede helft. Spelers als André Ramalho (veertien), Érick Gutiérrez (vijftien), Ritsu Doan (vijftien), Phillipp Mwene (zeventien) en Ibrahim Sangaré (achttien) raakten de bal vaker kwijt, maar in de pauze richtte Perez zijn vizier op Vertessen. "Ik denk dat Vertessen gisteren met een geel hesje speelde op de training. Die heeft echt alleen maar gekke ballen gegeven. Het is natuurlijk een jongen met snelheid, maar in de kleine ruimte en aan de bal is het heel pover."

"Ik heb al eens eerder gezegd dat ik wel wat in hem zie, met name als je teruggedrongen wordt. Dan kan hij met zijn snelheid weggaan", zei de analist van ESPN. Perez lichtte enkele passes uit van Vertessen die hun bestemming niet bereikten. “Hij speelt soms zonder te kijken en zonder enig idee. Het is een speler die wil laten zien dat hij er is, zich misschien heeft ontwikkeld en tegen de basis aan zou kunnen zitten." Na de wedstrijd voegde hij er op ironische wijze aan toe dat Bruma 'ook wel lekker inviel'.

"Die had gewoon vierhonderd keer in drie seconden", zegt Perez, die vervolgens beelden ziet van een gemiste kans van Bruma halverwege de tweede helft. Vanuit het strafschopgebied schoot hij recht op keeper Yanick van Osch, waar hij volgens Marciano Vink de verre hoek had moeten opzoeken. "Echt jongen, fucking hell", voegt Perez eraan toe. "Als hij niet geconcentreerd is, dan blijft er heel weinig van over. Holy, holy, holy... Ik ben nul fan van hem, ik heb het altijd onbegrijpelijk gevonden dat PSV acht jaar achter ‘m aan heeft gezeten."

Er worden enkele beelden getoond van Bruma die zichzelf vastloopt onder druk van tegenstanders. “Voor hem is het gewoon heel moeilijk in de kleine ruimte, dus misschien is het beter om de bal af te geven en veel in beweging te zijn", denkt Perez. "De achterhoede heeft wel geconcentreerd gespeeld, onder leiding van André Ramalho. Érick Gutiérrez deed zijn dingen. Maar Vertessen in de eerste helft en Bruma toen hij inviel... Ik denk dat Maximiliano Romero wel een wapen voor PSV kan zijn. Als hij langere tijd fit kan zijn, is het iemand die PSV verder kan helpen als ze in de kleine ruimte gaan spelen." Romero viel achttien minuten voor tijd in.