Arsenal rekent af met concurrent en neemt vierde plaats over

Woensdag, 15 december 2021 om 22:55 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:09

Arsenal is de nieuwe nummer vier in de Premier League. The Gunners wisten woensdagavond in het eigen Emirates Stadium concurrent en stadsgenoot West Ham United af te schudden: 2-0. Gabriel Martinelli en Emile Smith-Rowe verzorgden de productie. Alexandre Lacazette, de opvolger van Pierre-Emerick Aubameyang als aanvoerder, faalde na rust vanaf elf meter voor Arsenal. De misser van de aanvaller had echter geen desastreuze gevolgen voor de ploeg van manager Mikel Arteta.

Voorafgaand aan de Londense derby werd stilgestaan bij het recente overlijden van Ray Kennedy, die met Arsenal in 1971 de dubbelde veroverde. Na het eerbetoon begon Arsenal voortvarend aan de clash met de concurrent uit Oost-Londen. Aan de zijlijn maakte Arteta zijn elftal duidelijk dat er met veel energie gespeeld diende te worden. In de slotfase resulteerde dat in een aantal grote kansen. Linksback Kieran Tierney zag een knal richting de kruising op katachtige wijze gered worden door Lukasz Fabianksi, die een verleden heeft bij Arsenal. Even later redde de West Ham-keeper zeer bekwaam op een schot van Lacazette en ook Martinelli wist in de rebound niet de score te openen.

Drie minuten na de hervatting was het alsnog raak voor Martinelli. De Braziliaanse aanvaller kon doorlopen na een bekeken bal van Lacazette en met een schuiver in de verre hoek bracht hij de Arsenal-fans in extase: 1-0. Arteta besloot na 65 minuten spelen om Smith-Rowe in te brengen voor de moegestreden Ödegaard. Een minuut later slechts moest West Ham met tien spelers verder. Vladimir Coufal haalde Lacazette onderuit in het strafschopgebied en de bal kwam gelijk op de stip te liggen. Tot overmaat van ramp voor the Hammers moest Coufal met een tweede gele kaart het veld verlaten. Een buitenkansje voor Arsenal, maar Lacazette zag zijn inzet gestopt worden door de uitblinkende Fabianski.

Met nog drie minuten op de klok in Noord-Londen kwam er alsnog een einde aan de spanning voor de supporters van Arsenal. De ingevallen Smith-Rowe. De aanvallende middenvelder werd aangespeeld door Bukayo Saka, trok vanaf rechts naar binnen en knalde de bal van net buiten de zestien onberispelijk in de rechterhoek langs de hulpeloze Fabianski: 2-0. Arsenal wint voor de tweede keer op rij in de Premier League, zaterdag werd Southampton met 3-0 verslagen, en is voorlopig de nieuwe nummer vier in de Premier League.