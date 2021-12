PSV dankt Ritsu Doan voor dubbelslag tegen Fortuna Sittard

Woensdag, 15 december 2021 om 22:51 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:52

PSV heeft zich zonder al te veel inspanning gekwalificeerd voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Roger Schmidt maakte geen grootse indruk tegen Fortuna Sittard, maar won door een dubbelslag van Ritsu Doan met 2-0. De Japanner scoorde in beide helften, terwijl Fortuna er niet in slaagde om de voorsprong in serieus gevaar te brengen.

Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen NEC (1-2 zege) van zondag voerde Roger Schmidt meerdere wijzigingen door in zijn opstelling. Phillipp Mwene kreeg rechts achterin de voorkeur boven Jordan Teze, terwijl Armando Obispo in het hart van de verdediging op de plek van Olivier Boscagli speelde. Op de linksbackpositie speelde Philipp Max in plaats van Mauro Júnior. Op het middenrif vormde Ibrahim Sangaré geen blok meer met Marco van Ginkel, maar met Érick Gutiérrez. Bruma en Cody Gakpo maakten plaats voor Yorbe Vertessen en Ritsu Doan. Collega-trainer Sjors Ultee sleutelde echter veel meer aan zijn opstelling: alleen Yanick van Osch en Roel Janssen bleven staan na de 0-1 zege op PEC Zwolle.

PSV leidde bij de rust met 1-0 door een treffer van Doan in minuut 28. De aanvaller soleerde het strafschopgebied binnen vanaf de rechterflank, zocht de weg richting het doel en zag Van Osch te vroeg naar het gras gaan, waardoor hij in de rechterhoek kon afronden. Verder slaagde PSV er niet in om Fortuna de wil op te leggen. De thuisploeg kwam enkele keren goed weg. In minuut 34 liet Joël Drommel de bal uit zijn handen glippen na een indraaiende vrije trap van Arianit Ferati, maar tot zijn opluchting kon Doan de bal wegwerken voordat Roel Janssen erbij kwam. Circa twintig seconden liet Drommel de bal los na een schot van Ryan Johansson. In tweede instantie voorkwam hij ternauwernood dat Bassala Sambou kon profiteren.

In de slotfase van de eerste helft had Drommel wel een knappe redding in huis op een kopbal van Richie Musaba. Aan het begin van de tweede helft maakten Cody Gakpo en Carlos Vinícius hun entree bij PSV, maar ook het tweede doelpunt van de wedstrijd kwam op naam van Doan. Na ruim een uur plaatste hij de bal vanaf de rand van het strafschopgebied in de linkerhoek, al zat Van Osch nog wel aan de bal. Ook in de tweede helft kon PSV echter niet imponeren en was het aantal kansen beperkt. Bruma kwam nog dicht bij de 3-0, maar Fortuna werkte de bal net voor de lijn weg. Een inzet van Ibrahim Sangaré uit de draai belandde in de blessuretijd tegen de paal.