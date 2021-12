Go Ahead Eagles is al na een halfuur klaar met Roda JC en bekert door

Woensdag, 15 december 2021 om 22:51 • Rian Rosendaal

Go Ahead Eagles heeft zich niet laten verrassen in de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. Trainer Kees van Wonderen zag zijn formatie woensdagavond vrij eenvoudig winnen van Roda JC Kerkrade: 2-0. Isac Lidberg had met twee doelpunten in het eerste halfuur in Deventer een groot aandeel in de bekeroverwinning van the Eagles. Roda JC was daarna niet bij machte om er nog een spannend duel van te maken in De Adelaarshorst.

Lidberg wist al na vijf minuten spelen voor de eerste maal het net te vinden tijdens de bekerontmoeting. Het eerste schot op doel van Go Ahead vloog onder Roda-doelman Loek Hamers het doel in: 1-0. De Limburgers lieten halverwege de eerste helft voor het eerst van zich horen. Een vrije trap echter van Robert Klaasen vloog over het doel van de thuisploeg. Luttele minuten later werd de opdracht voor Roda JC zo mogelijk nog zwaarder. Op aangeven van Giannis Botos kopte Lidberg raak voor Go Ahead, dat zodoende een comfortabele 2-0 voorsprong nam richting het rustsignaal.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de slotfase van de eerste helft was Botos, de aangever bij de 2-0, bijna zelf trefzeker. Zijn inzet op doel uit een voorzet van Giannis Botos werd echter op tijd onschadelijk gemaakt door de alerte Hamers. Na de pauze veranderde er weinig in het spelbeeld. Córdoba zag een schot over het doel verdwijnen. Roda kreeg na een uur spelen nog een goede mogelijkheid om de spanning terug te brengen in Deventer. Denzel Jubitana zette te weinig kracht om doelman Andries Noppert met een kopbal te verrassen. Met nog twintig minuten op de klok ging een knal van Botos via de lat en Hamers over het doel van Roda. Go Ahead wisselde volop in de slotfase en in de slotminuut verzuimde Ogechika Heil om in kansrijke positie de 3-0 aan te tekenen. Desondanks schaart de club uit Deventer zich gemakkelijk bij de laatste zestien ploegen in het bekertoernooi.