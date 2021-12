Heerlijke penalty van debutant Hlynsson spaarzaam hoogtepunt bij Ajax

Woensdag, 15 december 2021 om 22:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:27

Ajax heeft woensdagavond zoals verwacht de derde ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De Amsterdammers maakten een tamelijk inspiratieloze indruk tegen derdedivisionist Barendrecht, die uiteindelijk 'slechts' vier tegentreffers hoefde te incasseren: 4-0. Erik ten Hag gunde tijdens de wedstrijd aan drie spelers uit Jong Ajax hun debuut in de hoofdmacht. Kristian Hlynsson, een van die debutanten, tekende met een heerlijke penalty in de kruising ook direct voor zijn eerste treffer.

Ten Hag besloot zijn elftal volledig om te gooien: alleen Lisandro Martínez van de gebruikelijke basisspelers begon aan het duel. André Onana begon onder de lat, terwijl Victor Jensen en Kenneth Taylor het blok op het middenveld vormden. Ook nummer tien Davy Klaassen mocht weer eens in de basis beginnen. Voorin kregen David Neres, Danilo en Mohamed Daramy een kans zich te bewijzen.

Danilo zet Ajax op een 3-0 voorsprong na deze mooie aanval ?? ?? ESPN 2 #?? #AJABAR pic.twitter.com/lbe8zX0j0v — ESPN NL (@ESPNnl) December 15, 2021

In de tiende minuut viel het openingsdoelpunt van Ajax. Devyne Rensch kon in de as van het veld doortikken naar Kenneth Taylor, die vrijkwam in het strafschopgebied en rustig binnen tikte: 1-0. Daramy versierde een minuut later een penalty, nadat de linkerspits in een indrukwekkende solo liefst vier verdedigers passeerde en vervolgens werd neergelegd. Danilo schoot de bal van elf meter binnen: 2-0.

Bij Ajax leek de concentratie daarna wat weg te zakken. De Amsterdammers ondernamen in het restant van de eerste helft diverse serieuze doelpogingen, maar stonden ook toe dat Barendrecht gevaarlijk werd. Na dom balverlies van Rensch probeerde Ugur Altintas het gedurfd vanaf de middellijn. Onana haastte zich terug naar zijn doel en was daar net op tijd om de bal op te vangen. Danilo schoot daarna van een meter of tien recht op keeper Jeffrey Verkerk af, waardoor Barendrecht de rust haalde met slechts twee tegentreffers.

Direct na rust maakte Youri Regeer, de aanvoerder van Jong Ajax, zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Barendrecht scoorde binnen een minuut via Niels Vorthoren, maar had de pech dat de treffer afgekeurd werd vanwege buitenspel in de aanloop. Ajax combineerde zich enkele minuten later fraai door de defensie van de amateurclub. Klaassen verstuurde een handig hakje op Danilo, die het van dichtbij met links afmaakte: 3-0.

Ajax speelde het restant van de tweede helft plichtmatig en kwam tot weinig uitgespeelde kansen. Amourricho van Axel Dongen mocht in de slotfase als invaller voor de tegenvallend spelende Daramy zijn debuut voor de Amsterdammers maken. Die eer viel daarna ook Hlynsson ten deel, toen de IJslander erin kwam voor Klaassen. Hlynsson werd twee minuten voor tijd hard onderuit geschoffeld door Max van Dijk en mocht van elf meter zijn debuut opluisteren met een treffer: 4-0. Hlynsson ramde de penalty overtuigend in de kruising.