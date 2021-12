Donyell Malen toont nieuwe look tijdens succesvolle invalbeurt bij Dortmund

Borussia Dortmund heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de Bundesliga. De thuiswedstrijd tegen hekkensluiter Greuther Fürth leverde een 3-0 zege op door een dubbelslag van Erling Braut Haaland en een treffer van Donyell Malen. De Nederlander maakte als invaller zijn entree in minuut 75. Hij ontbrak zaterdag door ziekte tegen VfL Bochum (1-1) en maakte van de vrije tijd gebruik om zijn hoofd kaal te scheren, zo bleek woensdag. Dortmund heeft zes punten achterstand op koploper Bayern München. De wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en TSG Hoffenheim, respectievelijk de nummers drie en vier, eindigde in een 2-2 gelijkspel.

Borussia Dortmund - Greuther Fürth 3-0

Haaland toont sinds zijn terugkeer van een heupblessure al aan het scoren niet te zijn verleerd en bewees dat andermaal tegen Greuther Fürth. De spits mocht zich na 32 minuten ontfermen over een strafschop nadat zijn schot met de hand werd getoucheerd door Maximilian Bauer. Zonder aarzeling zocht Haaland de linkerhoek uit: 1-0. Halverwege de eerste helft had de scherpschutter van Dortmund al een doelpunt van Thorgan Hazard voorbereid, maar laatstgenoemde stond buitenspel en kon dus niet lang juichen.

In de slotfase van de eerste helft eiste Haaland een rode kaart toen hij omver werd gebeukt door Jetro Willems, omdat Haaland in zijn optiek was doorgebroken, maar Willems kwam weg met geel. De daaropvolgende vrije trap van Marco Reus werd door keeper Sascha Burchert uit het doel gehouden. Greuther Fürth werd een aantal keer gevaarlijk, maar door een tweede treffer van Haaland, een krachtige kopbal uit een vrije trap van Julian Brandt, besliste Dortmund de wedstrijd. Malen besliste de wedstrijd door verdediger Marco Meyerhöfer uit te kappen in het strafschopgebied en Burchert te verschalken.

Het doelpunt van Donyell Malen is te zien vanaf minuut 0:42.

Bayer Leverkusen - TSG Hoffenheim 2-2

Leverkusen, zonder het geblesseerde Nederlandse drietal Mitchel Bakker, Jeremie Frimpong en Timothy Fosu-Mensah, leek na vier minuten op voorsprong te komen. Het openingsdoelpunt van Florian Wirtz werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Omdat Piero Hincapié vervolgens tegen de paal schoot namens Leverkusen, Chris Richards aan de overzijde tegen de lat kopte én Hoffenheim-keeper Oliver Baumann uitstekende reflexen toonde na pogingen van Patrik Schick en Wirtz, bleef het voor rust bij 0-0. Kort na de pauze schrok Leverkusen toen Pavel Kaderabek plots opdook voor het doel, maar van dichtbij stuitte hij op keeper Lukás Hrádecky.

In de tweede helft verdubbelde Schick de marge met een kopbal uit een voorzet van Hincapié en leek er dus niks aan de hand voor Leverkusen. Door doelpunten in minuut 80 en 83 rechtte Hoffenheim echter de rug. Angelo Stiller zorgde voor de 2-1 met een inzet die via Hrádecky en beide doelpalen achter de lijn belandde; Munas Dabbur, een andere invaller bij de bezoekers, scoorde op prachtige wijze met een hakbal uit een voorzet van Georginio Rutter. Daardoor blijft het verschil op de ranglijst tussen beide clubs slechts één punt.

FC Augsburg - RB Leipzig 1-1

Leipzig leek in de openingsfase vastberaden om een einde te maken aan de slechte resultaten van de laatste weken. Emil Forsberg mikte nog rakelings naast, maar André Silva wist in de negentiende minuut na een uitstekende voorzet van Benjamin Henrichs raak te schieten: 0-1. Leipzig was ook daarna sterker en had de pech dat een kwartier na rust een doelpunt van Forsberg werd afgekeurd wegens buitenspel. Een handsbal van Henrichs zorgde er in de slotfase voor dat Augsburg een penalty kreeg. Die werd door Daniel Caligiuri benut: 1-1.