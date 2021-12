Strand Larsen ontpopt zich als invaller tot bekerheld van FC Groningen

Woensdag, 15 december 2021 om 22:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:41

FC Groningen heeft zich woensdagavond na de verlenging geplaatst voor de achtste finale in de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij Excelsior, de nummer twee van de Keuken Kampioen Divisie, werd een 1-0 en een 2-1 achterstand weggewerkt. De Trots van het Noorden zegevierde uiteindelijk met 2-4 in Kralingen. Cyril Ngonge tekende voor het hoogtepunt van de bekeravond in Rotterdam met de schitterende 1-1 in de slotfase van de eerste helft.

Groningen keek halverwege de eerste helft tegen de eerste achterstand aan. Na zeer fraai voorbereidend werk van aanvoerder Redouan El Yaakoubi wist Reuven Niemeijer onberispelijk raak te koppen voor Excelsior: 1-0. Het was alweer de vijftiende treffer (negen doelpunten en zes assists) van de Rotterdamse club waar Niemeijer bij betrokken was, net zoveel al als het gehele vorige seizoen. In de slotminuut van de eerste helft gaf Ngonge zijn visitekaartje af. De Belgische vleugelaanvaller werd aangespeeld door Mo El Hankouri, draaide zich op zeer fraaie wijze vrij in het strafschopgebied en tekende vervolgens beheerst voor de 1-1.

Excelsior bleef na rust vechten voor een bekerstunt en was in de 53ste minuut dicht bij een hernieuwde voorsprong. Keuken Kampioen Divisie-topscorer Thijs Dallinga echter zag zijn inzet via een Gronings been naast het doel verdwijnen. Met nog twintig minuten op de klok kwam de 2-1 van Excelsior er alsnog. Julian Baas werd na een vlotlopende aanval aan de linkerkant van het strafschopgebied aangespeeld en de middenvelder schoot de bal vervolgens uiterst beheerst in de korte hoek. De thuisploeg dacht kort daarna op 3-1 te komen via Mats Wieffer. De bal leek via een handsbal van een Groningen-speler uit het doel te blijven en er waren gelijk protesten aan de zijde van Excelsior. De VAR en arbiter Pol van Boekel constateerden echter geen hands.

De verrassende voorsprong van Excelsior in de reguliere speeltijd hield geen stand. El Yaakoubi haalde Michael de Leeuw in de 84ste minuut onderuit in het strafschopgebied en Van Boekel was gelijk naar de stip. El Hankouri maakte vervolgens geen fout vanaf elf meter: 2-2. Er kwam binnen de negentig minuten geen winnaar, waardoor beide ploegen de verlenging ingingen om een winnaar te kunnen aanwijzen. Doelpuntenmaker Ngonge maakte de verlenging niet mee, want trainer Danny Buijs besloot om hem te wisselen voor Daniel van Kaam.

Groningen werd steeds sterker in de verlenging en in de laatste tien minuten werd het overwicht omgezet in doelpunten. Jörgen Strand Larsen, een van de uitblinkers aan de kant van de bezoekende ploeg, was alert in het strafschopgebied van Excelsior en tekende van dichtbij voor de 2-4 in de 112e minuut. Slechts drie minuten later verdubbelde Strand Larsen zijn aantal doelpunten van de avond, nadat de bal enigszins curieus bleef liggen in de buurt van het doel van Excelsior. Het verzet van de thuisclub was gebroken en Groningen mag zich opmaken voor de achtste finale van de TOTO KNVB Beker in januari.