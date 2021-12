Fortuna Sittard tweet tijdens bekerwedstrijd: ‘Drommel wat doe je toch allemaal’

Woensdag, 15 december 2021 om 22:15 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:29

Joël Drommel heeft in de eerste helft van de wedstrijd tussen PSV en Fortuna Sittard in de TOTO KNVB Beker geen indruk gemaakt op de analisten van ESPN. De doelman oogde op enkele momenten onzeker in de eerste helft, merken Kenneth Perez en Marciano Vink op. Zelfs tegenstander Fortuna toont via Twitter medelijden met Drommel. Bij rust had hij overigens geen doelpunten geïncasseerd, want PSV leidde met 1-0.

In minuut 34 liet de keeper de bal uit zijn handen glippen na een indraaiende vrije trap van Arianit Ferati, maar tot zijn opluchting kon Ritsu Doan de bal wegwerken voordat Roel Janssen erbij kwam. "Dit is een grote fout, en helemaal als een Fortuna-speler 'm erin schiet. Die pech heb je soms, maar nu heb je een beetje geluk", zegt Perez in de pauze. Circa twintig seconden liet Drommel de bal los na een schot van Ryan Johansson. In tweede instantie voorkwam hij ternauwernood dat Bassala Sambou kon profiteren.

35' I Drommel wat doe je toch allemaal. Twee keer laat de doelman van PSV de bal los, maar het lukt Fortuna helaas niet hiervan te profiteren. (1-0)#SamenNaoVeure #PSVFOR #KNVBBeker — Fortuna Sittard (@FortunaSittard) December 15, 2021

"Drommel wat doe je toch allemaal", tweette Fortuna na dat moment. "Twee keer laat de doelman van PSV de bal los, maar het lukt Fortuna helaas niet hiervan te profiteren." Volgens Vink was de tweede fout een gevolg van de eerste. "Doordat hij die vorige bal mist, is hij hier ook niet zeker. Het lijkt wel een beetje van kwaad tot erger te gaan. Hij moet hier wel heel snel uit. Er moet iets gebeuren." In de slotfase van de eerste helft had Drommel wel een knappe redding in huis op een kopbal van Richie Musaba.

Volgens Perez is het aan Drommel zelf om zich te herpakken. "Die trainer (Roger Schmidt, red.) heeft hem natuurlijk wel beschermd. Hij heeft gezegd dat Drommel het niveau krijgt om te groeien tot de keeper van een topclub. Dat niveau heeft hij natuurlijk by far nog niet, dus het is wel lekker om zo'n trainer te hebben. Meer steun kan hij niet krijgen. Het moet nu van hemzelf komen. Maar zoals ik het inschat, schaamt hij zich bijna voor wat hij aan het doen is. Het is een soort vicieuze cirkel."