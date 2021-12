Slot haalt twee minuten blessuretijd aan na bekerechec Feyenoord

Woensdag, 15 december 2021 om 21:42 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:52

De frustratie is groot bij Arne Slot na afloop van de bekerontmoeting tussen FC Twente en Feyenoord (2-1). De verliezende trainer vindt het onbegrijpelijk dat er aan het einde van de verlenging slechts twee minuten aan blessuretijd werd bijgetrokken door arbiter Serdar Gözübüyük. Feyenoord kreeg in de slotfase nog een aantal grote mogelijkheden, maar vooral dankzij de uitblinkende Lars Unnerstall wist Twente de achtste finale van de TOTO KNVB Beker te bereiken.

"Het is gewoon enorm vervelend dat je in de laatste seconde een enorme kans krijgt", verzucht Slot na afloop voor de camera van ESPN. "Ik vond twee minuten weinig, maar ik heb al eerder gezegd: daar zeur ik veel te veel over. Ik vind het bijna vervelend dat je erover begint. Maar dat krijg je als ik er zelf de vorige keer over begin. Maar het is twee minuten en dan krijg je op het einde nog een corner, en die zouden we dan nog wel mogen nemen. Maar hij (Gözübüyük, red.) floot af, en misschien was dat ook wel terecht. Maar ik heb wissels en doelpuntenvieringen gezien, ik heb blessurebehandelingen gezien. Dus ik had zelf gehoopt op iets meer, maar dat was wat naïef van me", aldus de Feyenoord-coach.

"Ik moet zeggen: we hadden nog een halfuur kunnen spelen en dan hadden we misschien nog wel niet gescoord", voegt de balende Slot daaraan toe. "Dus dat is de andere kant van de medaille." De oefenmeester put desondanks hoop uit het vertoonde spel van Feyenoord tegen Twente in aanloop naar de Klassieker tegen Ajax van zondag, ondanks de vroege bekeruitschakeling. "Het is niet zo dat we met knikkende knieën naar zondag toemoeten. Maar we weten ook dat we met Ajax een heel sterke tegenstander treffen. We zijn heel nieuwsgierig hoe we ons daar dan tegen gaan wapenen."

Doelman Justin Bijlow trekt na afloop het boetekleed aan. De Feyenoord-doelman ging naar eigen zeggen in de fout bij de gelijkmaker van Giovanni Troupée tien minuten voor het einde. Bijlow kwam uit om de bal weg te werken, maar was vervolgens niet op tijd terug. Ik zag dat die bal werd afgeslagen naar de zijkant. Ik dacht: hij blijft binnen, dus ik wilde 'm wegschieten. Hij was eerder en brengt 'm weer terug. Ik had gewoon moeten blijven staan", geeft de schuldbewuste Bijlow toe.