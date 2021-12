Raiola woedend: FIFA raakt topzaakwaarnemer keihard in portemonnee

Woensdag, 15 december 2021 om 21:39 • Laatste update: 21:52

De FIFA gaat de torenhoge commissies die topzaakwaarnemers als Mino Raiola opstrijken aan banden leggen, zo meldt The Times. De wereldvoetbalbond stelt per volgend seizoen een maximale commissie in van tien procent van de totale betaalde transfersom door een club. Raiola en Jonathan Barnett, een andere vooraanstaande voetbalagent, beraden zich op juridische stappen, maar de FIFA is daar niet van onder de indruk.

Zaakwaarnemers hebben bij de bemiddeling van spelerstransfers op dit moment de vrijheid om de gevraagde commissie volledig naar eigen inzicht te bepalen. Het is de FIFA een doorn in het oog dat daardoor enorm veel geld uit het topvoetbal 'weglekt' naar belangenbehartigers: in totaal 450 miljoen euro in 2021, een soortgelijk bedrag als het jaar daarvoor.

Buiten de tien procent die zaakwaarnemers maximaal van clubs kunnen eisen, komt er ook een limiet voor de commissie die door agenten gevraagd wordt van de begeleide speler: maximaal drie procent van het spelerssalaris. De FIFA laat weten dat die maximale percentages hard nodig zijn, omdat sommige zaakwaarnemers er 'buitensporige en beledigende' praktijken op nahouden. Zo streek een agent dit jaar een commissie op van liefst 118 procent van de transfersom voor de bemiddeling bij een spelersovergang van een Franse naar een Duitse club.

De FIFA staat het nationale voetbalbonden toe om zelfs nog strengere limieten op te leggen aan zaakwaarnemers. In het voorjaar zal de raad van de FIFA de regels bekrachtigen, waarna ze vanaf 1 juli 2022 ingaan. Daarmee wil de wereldvoetbalbond de macht van zaakwaarnemers sterk inperken. "Agenten maken bijvoorbeeld misbruik van een naderende transferdeadline door een overgang van een speler te blokkeren, totdat ze een extreem hoge commissie hebben ontvangen", laat een woordvoerder weten aan The Times.

Vooraanstaande topzaakwaarnemers als Raiola en Barnett zijn woedend over de nieuwe regels van de FIFA en hebben juridische stappen aangekondigd. De FIFA maakt zich echter 'geen zorgen', ook omdat Duitse rechtbanken in voorlopige hoorzittingen in het voordeel van de wereldvoetbalbond hebben geoordeeld.