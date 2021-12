Nog meer slecht nieuws voor Feyenoord: ‘groot vraagteken’ voor Klassieker

Woensdag, 15 december 2021 om 21:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:22

De bekerwedstrijd tegen FC Twente heeft voor Feyenoord nog meer slecht nieuws opgeleverd. De ploeg van Arne Slot verloor niet alleen na verlenging, maar raakte ook Gernot Trauner kwijt. De verdediger kreeg in de eerste helft last van fysiek ongemak en werd in de pauze gewisseld. Volgens trainer Slot is Trauner op dit moment 'een groot vraagteken voor De Klassieker', die zondag wordt gespeeld in De Kuip.

Trauner waagde in minuut 37 een schot van grote afstand, maar kwam met zijn inzet niet in de buurt van het doel van Lars Unnerstall. Wel blesseerde de Oostenrijker zich bij de actie. In de pauze werd hij vervangen door Marcus Pedersen, waardoor Lutsharel Geertruida naar het centrum van de verdediging verhuisde. "Ik weet niet hoe ernstig het is, maar het wordt spannend of hij zondag gaat halen", zegt Slot na afloop bij ESPN.

Trauner is een vaste basisklant in de ploeg van Slot. Hij maakte dit seizoen de negentig minuten vol in alle wedstrijden in de Eredivisie, afgezien van het duel met Fortuna Sittard (5-0 zege) van 5 december, toen hij vanwege een onbekende blessure ontbrak. Die kwetsuur hield Trauner vier dagen later ook aan de kant in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa (2-1 zege). Vervolgens stond hij in de Eredivisie tegen FC Groningen (1-1) weer de gehele wedstrijd binnen de lijnen.

Slot noemt de naderende absentie van Trauner 'vervelend'. "Maar als je een lang seizoen speelt met veel wedstrijden, zoals wij doen, dan weet je dat iemand weleens kan afvallen. Dat zal, naar ik aanneem, zondag weleens Gernot Trauner kunnen zijn. Maar dan hebben we andere jongens die het moeten oplossen." Feyenoord is dit seizoen vooralsnog redelijk gevrijwaard gebleven van ernstige blessures. Op dit moment is naast Trauner alleen verdediger Denzell Hall niet inzetbaar.