FC Twente elimineert Feyenoord dankzij uitblinker Lars Unnerstall

Woensdag, 15 december 2021 om 20:37 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:49

FC Twente heeft woensdagavond ten koste van Feyenoord de achtste finale bereikt in de TOTO KNVB Beker. Na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd was een verlenging noodzakelijk, waarin invaller Manfred Ugalde de eindstand op 2-1 bepaalde. Feyenoord was in grote delen van de wedstrijd de bovenliggende partij, maar stuitte voortdurend op Lars Unnerstall en kon een mentale dreun in de aanloop naar de Klassieker in de Eredivisie niet afwenden.

Twente, de nummer vijf van de Eredivisie, trad aan met dezelfde spelers als zondag tegen RKC Waalwijk (2-1 zege). Feyenoord wijzigde de opstelling op drie posities ten opzichte van het duel met FC Groningen (1-1) van zondag. In de punt van de aanval kreeg Cyriel Dessers de voorkeur boven Bryan Linssen, die op de bank begon. Rechts voorin ruimde Arne Slot een basisplek in voor Jahanbakhsh, waardoor ook Jens Toornstra op de bank plaatsnam. Achterin startte Lutsharel Geertruida op de rechtsbackpositie in plaats van Marcus Pedersen.

Dessers, die tweeënhalve week geleden als invaller al enkele kansen miste om Feyenoord een zege op Twente te bezorgen in de Eredivisie, liet in de vierde minuut na om zijn ploeg op voorsprong te zetten. Na voorbereidend werk van Guus Til schoot de spits vanuit een lastige hoek voorlangs. Zes minuten later viel de bal in het strafschopgebied gunstig voor Alireza Jahanbakhsh, die snoeihard tegen de binnenkant van de linkerpaal schoot en de bal de doelmond weer zag verlaten. Aan de overzijde kende Justin Bijlow weinig moeite met een inzet van Michal Sadílek. Tien minuten voor de rust voorkwam Unnerstall met een katachtige reflex de 0-1 van de opgekomen Lutsharel Geertruida, die in het strafschopgebied werd gevonden na een fraaie pass van Luis Sinisterra.

In de slotfase van de eerste helft trof ook Twente de paal: in de rebound uit een vrije trap knalde Ramiz Zerrouki tegen het aluminium. Gernot Trauner knikte uit een corner van Orkun Kökçü naast, waardoor de eerste helft zonder doelpunten eindigde. Daar kwam vlak na de pauze verandering in, doordat Dessers de score opende. Pedersen, in de pauze ingevallen voor Trauner, hield mede-invaller Dimitrios Limnios van zich af en bediende Kökçü, die Jahanbakhsh in staat stelde om een voorzet te geven. Bij de tweede paal stond Dessers geheel vrij om af te ronden.

Ook afgezien van het doelpunt begon Feyenoord sterk aan de eerste helft. De ploeg van Arne Slot was een stuk feller dan Twente, veroverde de bal zo snel mogelijk en drong de thuisploeg terug. Het goede spel resulteerde na een uur bijna in de 0-2: Jahanbakhsh knalde voor de tweede keer in de wedstrijd op de paal, ditmaal met een snoeihard schot uit de draai. Twente kwam er nauwelijks aan te pas, maar kwam twaalf minuten voor tijd toch langszij. Bijlow was tweemaal uit positie door achter ballen aan te lopen die hij niet kon opeisen, waarna Giovanni Troupée in een druk strafschopgebied de ruimte vond voor een succesvol schot en daarmee zijn eerste doelpunt voor Twente.

In het restant van de wedstrijd zocht met name Feyenoord naar de winnende treffer, maar een verlenging bleek noodzakelijk. Daarin ontsonden serieuze kansen voor Kökçü, Dessers en de ingevallen Linssen, maar Unnerstall lette voortdurend goed op. Collega-doelman Bijlow keerde een schot van Ugalde, maar stond als aan de grond genageld toen Twente in minuut 114 tegen de verhoudingen in op voorsprong kwam. Na een voorzet van Limnios legde Denilho Cleonise de bal terug, waardoor Ugalde de rechterhoek kon uitzoeken. Mark Diemers probeerde uit een vrije trap nog een verlenging af te dwingen, maar uitblinker Unnerstall hield de bal uit de benedenhoek. In de laatste minuut van de blessuretijd voorkwam Unnerstall ook de gelijkmaker van Dessers.

