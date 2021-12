Zes wijzigingen bij PSV ten opzichte van wedstrijd tegen NEC

Woensdag, 15 december 2021 om 19:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:20

De opstelling van PSV voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard in de TOTO KNVB Beker is bekend. Ten opzichte van de competitiewedstrijd tegen NEC (1-2 zege) van zondag voert Roger Schmidt meerdere wijzigingen door. Het duel in de zestiende finale begint om 21.00 uur in het Philips Stadion.

Phillipp Mwene krijgt rechts achterin de voorkeur boven Jordan Teze, terwijl Armando Obispo in het hart van de verdediging op de plek van Olivier Boscagli speelt. Op de linksbackpositie speelt Philipp Max in plaats van Mauro Júnior. Op het middenrif vormt Ibrahim Sangaré geen blok meer met Marco van Ginkel, maar met Érick Gutiérrez. Bruma en Cody Gakpo maken plaats voor Yorbe Vertessen en Ritsu Doan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Fortuna won zaterdag met 0-1 van PEC Zwolle, na zes opeenvolgende nederlagen in de competitie. Ten opzichte van die wedstrijd haalt trainer Sjors Ultee echter de bezem door zijn opstelling. Van de elf namen die in Zwolle op het veld stonen, hebben alleen Yanick van Osch en Roel Janssen opnieuw een basisplaats.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Obispo, Max; Sangaré, Gutiérrez; Götze, Vertessen, Doan; Vinícius

Opstelling Fortuna Sittard: Van Osch; Pinto, Angha, Janssen, Ferati; Musaba, Baghdadi, Johansson; Noslin, Sambou, Hansson