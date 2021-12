AZ maakt genadeloze inslag van Basacikoglu ruimschoots goed

Woensdag, 15 december 2021 om 19:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:53

AZ heeft woensdagavond probleemloos de derde ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. De ploeg van Pascal Jansen had op een wereldgoal van Bilal Basacikoglu na niets te duchten van Heracles Almelo, dat ruim opzij werd gezet: 4-1. Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson (twee keer) en Yusuf Barasi verzorgden de Alkmaarse doelputnen.

Heracles-trainer Frank Wormuth besloot opmerkelijk genoeg om met een B-formatie aan te treden en negen basisspelers rust te geven. Bij AZ, dat 5-3-2 speelde, werden geen grote namen gespaard. Al na twee minuten scoorde Pavlidis op een voor hem karakteristieke manier. De Griekse spits begon in het strafschopgebied te draaien en keren, kapte naar zijn linkerbeen en schoot droog binnen: 1-0. In de fase daarna brak Heracles aantal keer uit en schoot Basacikoglu vanuit een lastige hoek wild over.

?? @HeraclesAlmelo komt terug in de wedstrijd dankzij deze harde knal van Bilal Basacikoglu! ?? ?? ESPN 2 #?? #azher pic.twitter.com/p3PrJNFX0J — ESPN NL (@ESPNnl) December 15, 2021

Zelf kwam AZ dichtbij via Bruno Martins Indi, die een vrije kopbal verkeerd op het hoofd kreeg. Een vlotlopende aanval leverde AZ zes minuten voor rust een prachtige treffer op. Na een aantal combinaties gaf Yukinari Sugawara laag voor, waarna Jesper Karlsson de bal knap in de loop verlengde: 2-0. Heracles hield zichzelf in leven dankzij Basacikoglu, die de bal van enorme afstand keizelhard in de kruising jaste: 2-1. Daarbij moet gezegd dat AZ-doelman Peter Vindahl geen sterke indruk maakte.

In de tweede helft leken de Alkmaarders het wel te geloven, terwijl Heracles niet bij machte was zelf iets te creëren. Na een lange tijd zonder hoogtepunten besliste AZ de wedstrijd in de 76ste minuut. Een schot van Zakaria Aboukhlal werd gekeerd door Koen Bucker, waarna Karlsson de bal er in twee instanties alsnog in wist te schieten: 3-1. Invaller Barasi zorgde minder dan vier minuten na zijn entree voor de 4-1. De spits kwam volledig vrij na een goede pass van Owen Wijndal en kapte Bucker koelbloedig uit.