Slecht nieuws voor Vitesse: Tottenham doet zeer bijzonder verzoek

Woensdag, 15 december 2021 om 18:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:22

Tottenham Hotspur wil de Conference League-wedstrijd tegen Stade Rennes nog altijd spelen, zo benadrukt Antonio Conte woensdag op de persconferentie. De Londenaren zoeken met man en macht naar een inhaaldatum voor de Europese wedstrijd, die in ieder geval vóór 31 december gespeeld moet worden. Tottenham deed al een vergeefse bijzondere poging gaan bij de Premier League om ruimte in het schema te creëren, weet football.london.

Zo deed Tottenham het verzoek aan de Engelse competitie om het duel met Leicester City van komende donderdag uit te stellen. Op die dag zou dan de confrontatie met Rennes ingehaald kunnen worden. Er is the Spurs zoveel aan gelegen om de wedstrijd te spelen, dat ze er zelfs voor openstaan om het thuisduel in Frankrijk te spelen. Ook Leicester zag uitstel vanwege coronaproblemen wel zitten, maar de Premier League wees het verzoek af. Omdat Tottenham deze maand wekelijks twee competitieduels speelt, lijkt er zonder medewerking van de Premier League geen ruimte voor het treffen met Rennes.

"Wij willen de wedstrijd spelen", aldus Conte op het persmoment van woensdag. "Tottenham verdient het om de laatste wedstrijd van deze groep te spelen. Ik vind het een hele vreemde situatie, omdat de regering besloot ons trainingscomplex te sluiten. We niet kunnen trainen en het is om deze reden dat we niet kunnen spelen, niet om een andere reden. We hebben geen schuld. We verdienen het om dit duel te spelen en te proberen door te gaan naar de volgende ronde."

The Spurs kampen met een corona-uitbraak binnen staf en selectie, waardoor de wedstrijd tegen Rennes vorige week donderdag geen doorgang kon vinden. Regel J.4.1 van het competitiereglement van de UEFA schrijft voor dat alle groepsduels vóór 31 december 2021 afgewerkt moeten worden. Gebeurt dat niet, dan volgt een reglementaire 0-3 nederlaag voor Tottenham. In dat geval is Vitesse verzekerd van overwintering in de Conference League. Gaat de wedstrijd tussen Tottenham en Rennes alsnog door, dan hebben de Engelsen genoeg aan elke zege om Vitesse uit te schakelen.