Slot kiest voor Dessers in de punt in bekerkraker tegen FC Twente

Woensdag, 15 december 2021 om 16:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:13

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord bekendgemaakt voor de bekerkraker tegen FC Twente. De oefenmeester van de Rotterdammers, die zondag met zijn ploeg de Klassieker speelt in De Kuip, voert een aantal wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de laatste competitiewedstrijd tegen FC Groningen (1-1). Slot start onder meer met Cyriel Dessers en Alireza Jahanbakhsh en houdt Bryan Linssen en Jens Toornstra op de bank. Het duel tussen Twente en Feyenoord begint om 18.00 uur in de Grolsch Veste en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

De laatste keer dat Twente en Feyenoord elkaar troffen in de strijd om de TOTO KNVB Beker was in maart 2010, toen de inzet een plek in de finale was. Door goals van Giovanni van Bronckhorst en Roy Makaay werd door de Rotterdammers een 0-1 achterstand omgebogen in een 2-1 zege, waarna de finale over twee duels verloren ging tegen Ajax. Tweeënhalve week geleden stonden beide ploegen ook tegenover elkaar. Toen bleef het na een weinig verheffend duel 0-0. Woensdagavond zal er hoe dan ook een winnaar komen. Dinsdag verzekerden NAC Breda, Excelsior Maassluis, ADO Den Haag, PEC Zwolle en Telstar zich al van een ticket voor de achtste finales.

"Wij spelen een uitwedstrijd tegen de nummer vijf van Nederland en hebben al onze aandacht en focus nodig om daar tot een goed resultaat te komen", probeerde Slot tijdens de persconferentie de focus weg te houden van de Klassieker. "Het zou absoluut een teleurstelling zijn als wij niet overwinteren in de beker. Wij willen graag winnen en gaan er alles aan doen om zo ver mogelijk te komen." Dat ploegen zich steeds vaker ingraven tegen Feyenoord, ziet Slot als een mooie uitdaging. "Dat is het mooie aan het trainersvak: je hebt zelf invloed op de opstelling en de manier van spelen. Wij moeten vooral met onszelf bezig zijn en kijken wat wij beter kunnen doen."

Slot kiest ervoor om zijn elftal op drie posities te wijzigen ten opzichte van het duel met Groningen van afgelopen zondag. In de punt van de aanval krijgt Cyriel Dessers de voorkeur boven Bryan Linssen, die op de bank begint. Rechts voorin is er een basisplek voor Jahanbakhsh, waardoor ook Toornstra op de bank plaatsneemt. Achterin start Lutsharel Geertruida op de rechtsbackpositie. Hij startte donderdag ook in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa, maar zag zijn plek tegen Groningen weer worden ingenomen door Marcus Pedersen. Laatstgenoemde wordt door Slot aan de kant gehouden tegen FC Twente.

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Troupée, Hilgers, Pröpper, Oosterwolde; Zerrouki, Vlap, Sadilek; Rots, Van Wolfswinkel, Misidjan

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökcü; Jahanbakhsh, Dessers, Sinisterra