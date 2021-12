Liverpool kijkt voor nieuwe spits in de Serie A

Bayern München is bereid om Niklas Süle een jaarsalaris van tien miljoen euro aan te bieden. Antonio Rüdiger en Nico Schlotterbeck worden genoemd als eventuele alternatieven, mocht de verdediger transfervrij vertrekken. (BILD)

Barcelona strijdt met Real Madrid om de handtekening van Agustín Álvarez. Een bod van rond de twaalf miljoen euro moet voldoende zijn om de middenvelder van de Uruguayaanse kampioen Penarol in te lijven. (Mundo Deportivo)

(Calciomercato)

De aanvaller van Internazionale staat ook in de belangstelling van Arsenal en verkeert dit seizoen met 10 goals in 21 wedstrijden in blakende vorm.