‘Dat Feyenoord interesse heeft is een bewijs dat ik goed bezig ben’

Woensdag, 15 december 2021 om 12:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:19

Mees Hilgers is gevleid door de interesse die Feyenoord in hem heeft getoond. Feyenoord Transfermarkt onthulde begin december dat de Rotterdammers 'een oriënterend gesprek' hebben gevoerd met de centrumverdediger van FC Twente en dat hij onderdeel uitmaakt van een zogeheten schaduwlijst. Het doet Hilgers, die woensdagavond in de TOTO KNVB Beker met Twente tegenover Feyenoord staat in de Grolsch Veste, goed dat een club van het kaliber Feyenoord het in hem ziet zitten.

"Het is mooi als zo’n grote club interesse heeft", vertelt Hilgers tegen De Telegraaf. "Dat is toch een bewijs dat je goed bezig bent. Maar het is allemaal nog ver weg en ik zit ook goed bij FC Twente, waar ik nog een lang contract heb. Ik speel bijna alles en het gaat goed. Voor het seizoen had ik dit eerlijk gezegd niet verwacht. Ik wist wel dat ik de kans zou pakken als ik die zou krijgen. Dat heb ik ook gedaan. Ik vind het geweldig dat ik zoveel minuten maak. Ik voel me op mijn gemak in het veld. Het is niet zo, dat ik veel spanning en druk heb. Ik ben gelovig en ik geloof dat er voor mij een pad is klaargelegd. Ik speel gewoon vrijuit en met vertrouwen. Dat heb ik altijd al gedaan."

Hilgers beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij FC Twente. De verdediger kwam in 15 Eredivisie-duels in actie, waarvan 13 keer als basisspeler. Vorig seizoen bleef de teller steken op drie optredens. "Deze trainer en de hele technische staf hebben oog voor de jeugd”, aldus Hilgers. "Ik loop al ruim negen jaar mee bij FC Twente. Ze hebben me gescout bij Sparta Nijkerk. Daarvoor speelde ik bij ASC Nieuwland in Amersfoort. Toen ik gescout was door de KNVB kwamen PEC Zwolle, Vitesse en FC Twente. Maar omdat FC Twente net daarvoor kampioen was geworden, was voor mij de keuze gemakkelijk. Ik heb heel wat de A1 op en neer gereden, maar sinds mijn zestiende woon ik in Enschede."

Naast Feyenoord kan Hilgers ook rekenen op interesse van de Indonesische bond. De verdediger is zoon van een Indische moeder en kan om die reden voor het Aziatische land uitkomen. "Het is nog even afwachten wat ik ermee ga doen. We gaan nog niet te snel keuzes maken. Er is wel belangstelling geweest. Ik heb een brief gehad. We zoeken uit hoe en wat. Ik ben nog jong. Maar ik heb wel een band met het land ben er al vier keer geweest en heb daar ook familie wonen. Maar of ik voor Indonesië wil voetballen is een beslissing die ik pas in de toekomst zal nemen.”