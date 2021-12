Schmidt spreekt voorkeur uit tussen bekertoernooi en Europees voetbal

Woensdag, 15 december 2021 om 13:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:08

Roger Schmidt hecht meer waarde aan het winnen van de TOTO KNVB Beker dan aan het bereiken van de kwartfinale of halve finale in de Conference League, zo geeft de trainer van PSV aan in aanloop naar het bekerduel met Fortuna Sittard. Schmidt stelt dat de Eindhovenaren ‘voor de prijzen moeten gaan’. “Een prijs is blijvend. De Johan Cruijff Schaal die we dit seizoen hebben gewonnen staat voor altijd en eeuwig”, aldus de Duitse oefenmeester.

Schmidt hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd of hij dit seizoen met PSV liever de TOTO KNVB Beker wint of juist ver komt in Europa. De Eindhovenaren zijn door de uitschakeling in de Europa League veroordeeld tot de Conference League, waar het is gekoppeld aan Maccabi Haifa. “We moeten voor de prijzen gaan”, zegt de trainer gedecideerd in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Een prijs is blijvend. De Johan Cruijff Schaal die we dit seizoen wonnen, staat voor altijd en eeuwig. Het is niet de grootste prijs hoor, dat snap ik heel goed. Maar elke speler en trainer wil er zoveel mogelijk winnen.”

De laatste keer dat PSV de beker won, was in 2012, toen in de finale Heracles Almelo met 3-0 werd verslagen. Schmidt neemt het bekertoernooi zeer serieus en is niet van plan om zijn hele elftal op de schop te gooien. “Nee. Vorig jaar heb ik tegen Sparta Rotterdam wel een keer een behoorlijk aantal spelers gewisseld, maar toch kijk ik als trainer altijd of er een bepaald geraamte van de ploeg overblijft”, zegt hij. “In elke wedstrijd wil ik dat normaal gesproken. Er moet structuur zijn in de ploeg en dat maakt het ook makkelijker voor de spelers die in het elftal komen.”

Enkele wisselingen worden tegen Fortuna Sittard echter niet uitgesloten. “Wat we de laatste weken gedaan hebben, was hier en daar wat veranderingen aanbrengen. Dat was goed voor ons en nu zijn veel spelers goed in conditie. Phillipp Max is bijvoorbeeld fysiek weer in orde. We kunnen een aantal veranderingen doorvoeren zonder dat het een negatieve impact heeft. Armindo Bruma, Cody Gakpo, Ritsu Doan en ook Yorbe Vertessen doen het momenteel allemaal goed.” De bekerontmoeting met Fortuna Sittard van woensdagavond in het Philips Stadion begint om 21.00 uur.