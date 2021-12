Vast gezicht in de Eredivisie houdt het na 556 wedstrijden voor gezien

Woensdag, 15 december 2021 om 11:30 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:32

Sander van Roekel stopt als assistent-scheidsrechter bij de KNVB, zo maakt de voetbalbond woensdag bekend middels een groot interview. De grensrechter maakte lange tijd deel uit van het team van scheidsrechter Björn Kuipers, maar heeft naar eigen zeggen 'geen doelen meer'. Op dinsdag 21 december neemt hij voor de laatste keer de vlag in de hand, als hij assisteert bij het Eredivisie-duel tussen Vitesse en PEC Zwolle.

De 47-jarige Van Roekel was jarenlang de vaste assistent van Kuipers en reisde in die hoedanigheid door heel Europa. Internationaal was hij 169 keer actief, waaronder twee keer in de finale van de Europa League (in 2013 en 2018), één keer de finale van de Champions League (in 2014) en als kers op de taart de EK-finale afgelopen zomer. Kuipers besloot direct na het EK al een punter achter zijn carrière te zetten. "Ik was er toen nog niet klaar mee", vertelt Van Roekel op de website van de KNVB. "Als ik direct na het EK was gestopt, had ik misschien nog spijt gekregen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

‘Ik heb ondergedoken gezeten en ben vervolgens twee jaar niet bij Ajax geweest’

Begin dit jaar sprak Voetbalzone met Nicky Siebert, die eveneens een punt achter zijn carrière als assistent-scheidsrechter zette. Lees artikel

"Voorheen stelden we voor het begin van het seizoen altijd met elkaar onze doelen op. Dit willen we bereiken en daar werken we naartoe. Door het stoppen van Björn viel dat nu weg en dat voelde voor mij heel anders", gaat Van Roekel verder. "Er was geen stip op de horizon meer om naar toe te werken. De afgelopen weken merkte ik dat ik voor mezelf kon bepalen dat het moment was gekomen om te stoppen. Ik heb dingen bereikt wat me als scheidsrechter nooit gelukt zou zijn. Ik heb het maximale uit mijn carrière gehaald. Dat had ik nooit kunnen dromen."

Van Roekel sluit af met drie EK's, twee WK's en dus een finale van het Europees kampioenschap. "Als je dan ergens zo'n finale mag leiden, dan is Wembley wel het summum", blikt hij terug op zijn hoogtepunt afgelopen zomer. "Onze familie mocht voor de finale overkomen. Mijn dochter was zelfs voor het eerst in een stadion. Tijdens de warming-up galmde dat machtige Football's Coming Home door Wembley. Toen moest ik aan mijn dochter denken die daar tussen al die fans op de tribune zat. Goh, wat zal dat een indruk maken op zo'n meisje. Ik kreeg er tranen van in mijn ogen."