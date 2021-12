Ook Premier League-clubs willen salarissen ongevaccineerde spelers inhouden

Woensdag, 15 december 2021 om 11:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:20

In navolging van Bayern München willen ook enkele clubs uit de Premier League de salarissen van ongevaccineerde spelers inhouden als ze wedstrijden en trainingen missen doordat ze in verplichte thuisisolatie moeten. Er zijn in december in de hoogste vier divisies in Engeland steeds meer voorbeelden van ongevaccineerde spelers die in zelfisolatie moeten na een positieve test op corona of omdat ze in contact zijn geweest met een besmet persoon. Bij ten minste drie clubs in de Premier League is nog geen vijftig procent van de spelers volledig gevaccineerd, tot grote ergernis bij de medische staf.

Het aantal spelers dat in de hoogste vier divisies in Engeland in zelfisolatie moest, is de afgelopen twee weken explosief gestegen als gevolg van nieuwe overheidsregels die zijn ingevoerd na de verspreiding van de Omikronvariant. Daardoor zijn veel selecties uitgedund en zijn deze week in slechts vijf dagen al vier wedstrijden uitgesteld, waaronder het duel van Manchester United tegen tegen Brentford van dinsdagavond. Vorige maand weigerde Bayern München vijf van zijn selectiespelers te betalen voor elke wedstrijd of training die zij misten, nadat zij in contact waren geweest met een besmet persoon.

Sportsmail schrijft dat een aantal clubs in de Premier League en de Football League genoeg heeft van de vaccinweigeraars en onderzoeken of het legaal is om het voorbeeld van Bayern te volgen, nu de Omikronvariant de voetbalkalender in de war dreigt te schoppen. Verschillende clubs hebben contact opgenomen met de EFL over de juridische aspecten van een dergelijke stap. Ondertussen voelen managers zich ook machteloos, daar spelers nog steeds weigeren zich te laten vaccineren. Ook in Engeland zijn nieuwe maatregelen doorgevoerd als gevolg van de snelle verspreiding van de nieuwe coronavariant.

Een aantal clubs heeft moeite om fatsoenlijke trainingen te organiseren, nu ongevaccineerde spelers verplicht in isolatie moeten als ze in contact zijn geweest met een positief getest persoon. De vaccinatiegraad blijft laag bij veel clubs in de vier hoogste divisies in Engeland. Bij ten minste drie clubs in de Premier League is nog geen vijftig procent van de spelers volledig gevaccineerd, tot grote ergernis van de medische staf van de respectievelijke clubs. De vaccinatiegegevens van de Premier League zijn een goed bewaard geheim, maar in de laatste informatie die op 19 oktober over dit onderwerp werd gepubliceerd, stond dat 68 procent van de spelers volledig is gevaccineerd.