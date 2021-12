Ali B reageert op uitspraak van ‘grumpy old man’ Johan Derksen

Woensdag, 15 december 2021 om 10:47 • Laatste update: 11:00

Ali B heeft via Twitter gereageerd op de uitspraken die Johan Derksen maandagavond deed in het programma Veronica Inside. De analist liet zich kritisch uit over de rapper naar aanleiding van een video, waarop te zien was hoe hij een freestylerap in huis had voor Max Verstappen. Ali B noemt Derksen een grumpy old man en zegt hem ‘gewoon grappig’ te vinden.

“Dan komen alle kwijlebabbels, die bekende Nederlanders langs die die jongen dan ook nog gaan lastigvallen. Die vinden zichzelf plotseling heel belangrijk”, sprak Derksen maandagavond. Na het zien van de freestylerap van Ali B voegde hij toe: “Mag ik even braken? Die arme ziel (Max Verstappen, red.) gedraagt zich fatsoenlijk, die denkt: joh, hou eens op met dat geouwehoer! Misschien is dit verbinden, dat wij dat niet begrijpen.”

Ali B reageert via Twitter om de commotie die over het filmpje is ontstaan. “Ach, het zijn altijd dezelfde die zeiken over jou. Haters. Johan Derksen voorop. Het leek er wel op dat je iets te diep in het glaasje had gekeken. Voor de rest vermakelijk”, zo schrijft een twitteraar naar aanleiding van een van de tweets van Ali B.

Nee hoor, ik drink niet?? Ik was hooguit dronken van geluk en dat zal ik altijd koesteren???? ,ik heb daar niemand zijn toestemming voor nodig en wat betreft Johan the grumpy old man? Die vind ik gewoon grappig,ook als het voor de zoveelste x over mij gaat..ik gun hem die obsessie https://t.co/t9crosygch — Ali B (@AliBouali) December 15, 2021

“Nee hoor, ik drink niet. Ik was hooguit dronken van geluk en dat zal ik altijd koesteren”, antwoordt Ali B vervolgens. “Ik heb daar niemand zijn toestemming voor nodig en wat betreft Johan the grumpy old man? Die vind ik gewoon grappig, ook als het voor de zoveelste keer over mij gaat. Ik gun hem die obsessie.”