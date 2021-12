‘Naam van Ajacied valt tijdens gesprek tussen Mino Raiola en Pavel Nedved’

Woensdag, 15 december 2021 om 10:10 • Chris Meijer

De naam van Ryan Gravenberch is gevallen in een gesprek tussen Mino Raiola en Pavel Nedved, vice-president van Juventus. De zaakwaarnemer was in Turijn om het Golden Boy-gala bij te wonen en de Italiaanse journalist Alfredo Pedullà, werkzaam voor onder meer La Gazzetta dello Sport, meldt Raiola en Nedved dinsdagavond met elkaar gedineerd hebben. Tijdens dat diner is er over verschillende cliënten van Raiola gesproken.

Nedved heeft bij Raiola kenbaar gemaakt dat Juventus gecharmeerd is van de ‘fysieke en technische kwaliteiten’ van Gravenberch. De naam van de negentienjarige middenvelder van Ajax werd in het verleden vaker in verband gebracht met Juventus. Voorlopig is Gravenberch bij Ajax nog in het bezit van een contract dat medio 2023 afloopt. Ajax wil die verbintenis graag verlengen, maar Mike Verweij - Ajax-watcher voor De Telegraaf - zei eerder dat er dan wel moet worden ingestemd met een gelimiteerde transfersom.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Overigens hebben Raiola en Nedved niet alleen over Gravenberch gesproken. Nedved zou ook navraag hebben gedaan naar Paul Pogba, die bij Manchester United in het bezit is van een aflopend contract. Het terughalen van de Franse middenvelder zou voor Juventus als ‘droom’ gelden. De naam van Pogba werd eerder ook gelinkt aan Real Madrid en Barcelona, maar op dit moment lijken beide Spaanse grootmachten niet geïnteresseerd. Sport schrijft woensdagochtend dat Xavi hoogstpersoonlijk een streep heeft gezet door de eventuele komst van Pogba.

Raiola en Nedved zouden het ook over de situatie van Matthijs de Ligt hebben gehad. De zaakwaarnemer sloot eerder al niet uit dat de verdediger aan het einde van dit seizoen vertrekt bij Juventus. Raiola zat eerder deze week overigens ook om de tafel met een afvaardiging van Barcelona. Met Joan Laporta, Mateu Alemany en Jordi Cruijf zou Raiola gesproken hebben over Erling Braut Haaland en Noussair Mazraoui.