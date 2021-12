De tiener die op de radar van PSV staat en al werd opgeroepen voor Argentinië

In samenwerking met Goal licht Voetbalzone geregeld jonge spelers uit die het in de toekomst ver kunnen schoppen of die nu al hun sporen verdienen in het (inter)nationale topvoetbal. Deze keer gaat de aandacht uit naar de negentienjarige middenvelder Cristian Medina, die in november voor het eerst werd opgeroepen voor het Argentijnse voetbalelftal en op de radar van PSV staat.

Doorbreken bij een club als Boca Juniors is op zich al een hele opgave, want alleen de allerbesten slagen er bij de Argentijnse topclub in om een plaats in het eerste elftal te veroveren. Dat Medina, die pas negentien werd in juni, nu al 39 wedstrijden voor Boca achter zijn naam heeft staan, is een bevestiging dat hij over een enorm potentieel beschikt. Medina heeft zich in de loop van 2021 ontpopt tot uitblinker in Buenos Aires. Veel fans hopen dat hij in de toekomst een belangrijke kracht in het Argentijnse voetbalelftal zal worden.

Een eerste stap heeft hij al gezet, nadat hij een van de tieners was die door bondscoach Lionel Scaloni werd opgeroepen voor de WK-kwalificatiewedstrijden in november tegen Uruguay (0-1 winst) en Brazilië (0-0). Naast teamgenoot Exequiel Zeballos en Matìas Soulé, de veelbelovende aanvaller van Juventus, kreeg Medina de kans om te trainen met spelers als Lionel Messi, Paulo Dybala en Lautaro Martínez. Daarnaast kreeg de middenvelder hier de uitgelezen mogelijkheid om te leren van Leandro Paredes, wiens spel hij zoveel mogelijk probeert te kopiëren. “Ik heb hem zien voetballen toen hij bij Boca speelde”, zegt Medina. “Ik keek naar zijn passing, dat is echt een kwaliteit van hem. Zijn positionering is ook goed en hij is rustig aan de bal. Daar let ik vaak op.” Hoewel Paredes misschien niet voor iedereen als de meest inspirerende voetbalidool wordt beschouwd, heeft Medina de lessen die hij van de voormalig speler van AS Roma heeft geleerd, tot nu toe goed in de praktijk gebracht.

Medina, geboren in Buenos Aires, werd op tienjarige leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Boca, nadat hij indruk had gemaakt op scouts tijdens een voetbalkamp bij zijn plaatselijke voetbalvereniging El Rayo. Medina was een van de ongeveer tweeduizend deelnemers. Het was duidelijk voor degenen die aanwezig waren dat hij boven de rest uitstak, zowel qua voetbalkwaliteiten als zijn karakter. “Hij had enorm veel individuele techniek, was geweldige in de één-tegen-één, had snelheid en hij dribbelde langs iedereen”, vertelt Diego Mazzilli, een van de die dag aanwezige scouts van Boca, aan Goal. “Hij was heel elegant in zijn spel, ook sterk en weerstond schoppen van jongens die probeerden hem van de bal te krijgen.”

Medina begon bij Boca aanvankelijk als rechtervleugelspeler, maar werd gaandeweg meer in de as van het veld opgesteld. Die multifunctionaliteit heeft hem geholpen een uitstekend bewustzijn te ontwikkelen als het gaat om het kiezen van positie. “Ik voel me op mijn gemak als nummer acht, vijf of tien. Het is mij om het even”, zei de tiener in een recent interview. In het eerste elftal van Boca speelde hij het grootste deel van zijn wedstrijden als box-to-box-middenvelder. Medina werd regelmatig vergeleken met Fernando Gago en Éver Banega, twee andere jeugdexponenten van Boca. De twee Argentijnse middenvelders speelden allebei meer dan zestig interlands voor het nationale elftal. Ook Medina heeft al succes geboekt op het internationale podium. Hij maakte deel uit van de Argentijnse ploeg die in 2017 het Zuid-Amerikaanse kampioenschap Onder 15 won. Twee jaar later was hij op hetzelfde toernooi ook met de Onder 17 succesvol door in de finale af te rekenen met Chili.

“Medina is iemand die weloverwogen beslissingen in het veld maakt”, zegt Fernando Batista, de voormalig bondscoach van Argentinië Onder 20. “Hij is een speler die op zoek gaat naar de vrije ruimte op het veld.” Medina maakte in februari 2021 als invaller tegen Gimnasia zijn profdebuut, maar hij begon enkele wedstrijden daarna pas echt lovende kritieken te krijgen na een sterk optreden tegen River Plate tijdens de Superclásico in maart. Medina valt vaker in positieve zin op tegen de aartsrivaal van Boca. Zo gaf hij ook een assist op Carlos Tévez, toen de twee clubs elkaar in mei troffen. In 2018 baarde de middenvelder bovendien opzien door met een rabona te scoren in een jeugdwedstrijd tussen Boca en River Plate. Het hoogstandje heeft hij bij momenten geprobeerd te herhalen tijdens zijn eerste maanden op profniveau.

Hij bevestigde zijn prima debuut in het eerste elftal door in april zijn eerste professionele doelpunt te maken tegen Tucumán (3-1 winst). Vier dagen later liet hij tijdens zijn debuut in de Copa Libertadores tegen The Strongest (0-1 winst) een uitstekend optreden zien door honderd procent van zijn passes te voltooien op meer dan 3500 meter boven de zeespiegel in Bolivia. De Boca-fans werden enthousiast van het middenveld dat bestond uit Medina en zijn jonge leeftijdsgenoten Alan Valera en Agustin Almendra. Hoewel hij in de tweede helft van het seizoen wat minder aan spelen toekwam, heeft Medina zonder twijfel een uitstekende indruk gemaakt tijdens zijn eerste seizoen als profvoetballer.

“Hij is nu heel intelligent in de manier waarop hij speelt”, zegt Mazzilli. “Hij weet wanneer hij het bij één balaanname moet houden en wanneer hij met de bal aan de voet de linies van de tegenstander kan doorbreken. Zijn passing is enorm goed en gevarieerd.” Het mag geen verrassing heten dat er geruchten zijn over aanbiedingen uit Europa. PSV en Zenit Sint-Petersburg worden als geïnteresseerde clubs genoemd. Naar verluidt heeft de Russische club zelfs een bod van iets meer dan zes miljoen euro op Medina uitgebracht, maar Boca houdt vast aan meer dan het dubbele, met een vraagprijs die dichter bij de dertien miljoen euro ligt.

Het lijkt echter onvermijdelijk dat Medina de laatste in een lange rij talentvolle middenvelders wordt die in de niet al te verre toekomst Boca zal verlaten. Hij heeft al bewezen dat hij het in zich heeft om in de voetsporen te treden van enkele van de beste jeugdexponenten van de club. Het is nu aan hem om de volgende stap in zijn carrière te zetten.