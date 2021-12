‘Wolfsburg wil Wout Weghorst in januari verkopen en bepaalt vraagprijs’

Woensdag, 15 december 2021 om 08:50 • Chris Meijer

VfL Wolfsburg staat open voor een vertrek van Wout Weghorst in de winterse transferwindow. Sport Bild schrijft dat die Wölfe vanwege ‘zijn karakter’ niet van plan zijn om zijn tot medio 2023 lopende contract te verlengen. Het betekent volgens het Duitse voetbaltijdschrift dat Weghorst in januari op te pikken is voor iets meer dan twintig miljoen euro.

Daarmee laat Wolfsburg zijn vraagprijs behoorlijk zakken, want afgelopen jaar hing er nog een prijskaartje van ruim dertig miljoen euro aan Weghorst. Zijn naam werd in het verleden in verband gebracht met onder meer Tottenham Hotspur, West Ham United, AC Milan en Internazionale. De speculaties over de toekomst van Weghorst werden de afgelopen weken gevoed nadat hij van zaakwaarnemer wisselde. Zijn naam viel vervolgens bij het ambitieuze Newcastle United.

De reden dat Wolfsburg bereid is om mee te werken aan een transfer is het contract van de 29-jarige spits, zo meldt naast Sport Bild ook Kicker. Weghorst ligt tot medio 2023 vast in Wolfsburg, maar de Duitse club is voorlopig niet van plan om die verbintenis te verlengen. Een van de redenen daarvoor is volgens Sport Bild het karakter van Weghorst. Wanneer de twaalfvoudig Oranje-international niet bijtekent, is komende zomer in principe het laatste moment voor Wolfsburg om nog een acceptabele transfersom aan hem over te houden.

Wolfsburg nam Weghorst in de zomer van 2018 voor 10,5 miljoen euro over van AZ. Sindsdien kwam de voormalig speler van verder Willem II, FC Emmen en Heracles Almelo tot 70 doelpunten en 22 assists in 140 officiële wedstrijden. Dit seizoen verzorgde Weghorst tot dusver zeven treffers in twintig optredens. Weghorst was dinsdagavond nog trefzeker in het duel met 1.FC Köln, maar kon niet voorkomen dat de huidige nummer elf van de Bundesliga voor de zesde keer op rij verloor: 2-3.