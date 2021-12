Xavi probeert Sergiño Dest op opvallende positie: ‘Positieve conclusies’

Woensdag, 15 december 2021 om 08:19 • Chris Meijer • Laatste update: 08:30

Xavi had dinsdagavond tijdens het oefenduel tussen Barcelona en Boca Juniors (1-1, 2-4 na strafschoppen) een verrassende positie in petto voor Sergiño Dest. De vleugelverdediger werd als linksbuiten geposteerd, een positie waarop hij eerder enkele wedstrijden in de Onder 19 van Ajax speelde. Xavi toonde zich na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Diego Maradona niet geheel ontevreden over wat hij gezien had.

“We hebben veel spelers op posities gezien waarop ze normaal niet spelen. Alejandro Baldé als vleugelaanvaller, Yusuf Demir als middenvelder, Philippe Coutinho als valse spits, Dest op een positie die hij niet gewend is. De jonge spelers waren goed en speelden met zelfvertrouwen. Nieuwe posities en positieve conclusies. Ondanks dat we na strafschoppen verloren, ben ik tevreden. Dit was een goede test, dat is belangrijker dan het resultaat”, zo tekenen Sport en Mundo Deportivo op uit de mond van Xavi.

“Spelers die normaal weinig spelen, zoals Neto en Riqui Puig, haalden ook een goed niveau. Het belangrijkste was om hier minuten te kunnen maken”, vervolgt de trainer van Barcelona. Hij was in het bijzonder te spreken over Dani Alves, die in de Saudische hoofdstad Riyad zijn rentree in het shirt van Barcelona maakte. “Zijn rentree was heel positief voor het team. Iedereen heeft gezien dat hij een sensationele speler is, die de teamgeest verhoogt en karakter aan de ploeg toevoegt.”

“Ik ben daar uiteraard ook verantwoordelijk voor, maar zijn komst en zijn ervaring zal ons enorm helpen. Hij kan veel bijdragen”, benadrukt Xavi. De trainer van Barcelona werd tevens nog gevraagd naar de winterse transferwindow. “We zullen zien wat er gaat gebeuren. Veel hangt af van ons salarisbudget en de Financial Fair Play-regels, want we staan er in dat opzicht niet best voor. We zullen proberen om het team te versterken, zoals we met Dani gedaan hebben. Ik had geen twijfels toen we de kans kregen hem binnen te halen.”