Van de Streek woedend op ploeggenoot Dalmau: ‘Dat is onvoorstelbaar’

Woensdag, 15 december 2021 om 07:14 • Laatste update: 07:48

Willem Janssen is hard voor FC Utrecht na de pijnlijke bekernederlaag tegen NAC Breda. De nummer negen van de Keuken Kampioen Divisie was dinsdagavond met 3-2 te sterk voor de Domstedelingen. Janssen wijst specifiek op een moment tijdens de tweede helft, waar Adrián Dalmau Sander van de Streek ogenschijnlijk een doelpunt ontnam.

Dalmau tikte de bal voor de voeten van de in scoringspositie staande Van de Streek weg, waarna laatstgenoemde woedend reageerde. You fucked up that goal, beet Van de Streek Dalmau hoorbaar toe. “Als je kijkt bij de 2-1... Wij komen door en als iemand de bal laat lopen, dan heeft de volgende hem zo voor het intikken. Daarna breken zij uit en staan zij met 2-1 voor. Dat is onvoorstelbaar”, reageert Janssen na afloop van het duel in het Rat Verlegh Stadion.

“De eerste helft is er niks aan de hand. Je staat met 0-1 voor, hebt niks te duchten van ze. In de tweede helft krijgen we drie ballen op goal. Drie goals”, verzucht Janssen. In gesprek met De Telegraaf beaamt de aanvoerder van FC Utrecht dat er na de bekeruitschakeling wel sprake is van ‘crisis’. “Los van of je in een goede fase zit, moet je gewoon winnen bij NAC. Het is ongelofelijk hoe wij hier de wedstrijd weggeven. Er telde maar één ding en dat is doorgaan in de beker en het is onvoorstelbaar dat je dat niet voor elkaar speelt.”

Trainer René Hake kreeg van de krant na afloop de vraag of hij vreesde voor zijn positie. “Ik weet niet of dat zo is. Daar denk ik niet over na. Ik denk meer na over hoe we dit kunnen keren en hoe dit heeft kunnen gebeuren”, antwoordt Hake. “Natuurlijk is dit te draaien. Alleen zullen we aan meer knoppen moeten draaien dan we tot nu toe hebben gedaan. Dat is iets wat snel moet gebeuren. Als de spelers vinden: ’Trainer we zien het niet meer zitten.’ Dan moeten ze dat maar zeggen. Zo simpel is het.”

“Misschien hebben wij een lange slechte periode nodig om wakker te worden. Wat voor consequenties het gaat hebben voor de spelersgroep of mezelf weet je niet. Het enige dat ik kan doen, is doen wat ik moet doen. Als anderen vinden dat het anders moet, dan moeten ze dat maar zeggen”, vervolgt Hake. Hij rekent zichzelf de nederlaag tegen NAC aan. “Welke wedstrijd we ook verliezen. Je gaat op zoek naar oorzaken en naar dingen om te veranderen. Maar wat anderen daar van vinden, weet ik niet.”