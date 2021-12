‘Eriksen en Inter kunnen snel akkoord over contractontbinding vinden’

Woensdag, 15 december 2021 om 06:55 • Laatste update: 07:07

De verwachting is dat Christian Eriksen en Internazionale spoedig in onderling overleg besluiten om zijn doorlopende contract te ontbinden, zo schrijft La Gazzetta dello Sport woensdagochtend. De 29-jarige middenvelder heeft in Milaan nog een verbintenis tot medio 2024, maar kan voorlopig niet in actie komen voor de regerend kampioen van Italië. De regels van de Italiaanse voetbalbond schrijven voor dat spelers met een defibrillator niet in de Serie A actief mogen zijn.

Eerder schreef Inter al in zijn jaarverslag dat men openstond voor de verkoop van Eriksen. “Elke speler heeft een boekwaarde. En aangezien Christian contractspeler van de club is, heeft hij technisch gezien nog steeds een boekwaarde”, zo reageerde zijn zaakwaarnemer Martin Schoots destijds in gesprek met Goal daarop. “Dat is alles wat het zegt, het is een boekhoudkundige kwestie en het heeft niet zozeer met Christian zelf te maken. Met Christian gaat het goed. Hij brengt veel quality time door met zijn gezin. Hij steekt in goede vorm. Als er meer nieuws is, wordt dat gecommuniceerd.”

Christian Eriksen and Inter could soon terminate the current contract by mutual agreement - the expectation is now clear, Gazzetta confirms today. ???? #Inter



Inter supports and respects Christian - but the protocol of CONI bans Eriksen from playing in Serie A with defibrillator. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2021

Eriksen werd afgelopen zomer tijdens het EK-duel tussen Finland en Denemarken getroffen door een hartstilstand. Er werd vervolgens een defibrillator bij hem aangebracht, maar volgens de regels van de Italiaanse voetbalbond mag je daarmee niet in de Serie A spelen. Veel andere voetbalbonden, zoals de KNVB, hanteren dergelijke regels niet, waardoor bijvoorbeeld Daley Blind wel voor Ajax mag uitkomen met defibrillator. Een terugkeer van Eriksen naar Amsterdam werd eerder vanuit Italië als ‘meest overtuigende optie’ bestempeld.

La Gazetta dello Sport schrijft nu dat op dit moment verwachting bestaat dat het huidige contract van Eriksen bij Inter spoedig in onderling overleg ontbonden zal worden. “Inter steunt en respecteert Christian, maar de regels zorgen ervoor dat hij niet kan spelen”, voegt transfermarktexpert Fabrizio Romano toe. De Corriere dello Sport meldde eerder dat Inter Eriksen in januari transfervrij wilde laten vertrekken en dat wanneer dat niet zou lukken, er besloten zou worden om zijn verbintenis te ontbinden zodat hij in alle rust op zoek zou kunnen naar een nieuwe werkgever.

Eriksen verscheen begin deze maand bij zijn oude club Odense BK weer op het trainingsveld, waar hij in het bijzijn van een personal trainer reeds met de bal zou trainen. De spelmaker deed volgens het Deense BT enkele pass- en trapoefeningen, maar bronnen binnen de club meldden dat het speerpunt vooral bij cardiotraining lag. Eriksen staat sinds januari 2020 onder contract bij Inter, dat 27 miljoen euro voor hem naar Tottenham Hotspur overmaakte.