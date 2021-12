‘Ajax-talent stapt over van Oranje-jeugd naar Marokkaans elftal’

Dinsdag, 14 december 2021 om 23:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

Anass Salah-Eddine staat ervoor open om van voetbalnationaliteit te veranderen, zo meldt het Frans-Marokkaanse kanaal DM Sport. De negentienjarige linksback van Jong Ajax speelde in het verleden voor diverse jeugdelftallen van Oranje, maar kan dankzij zijn roots overstappen naar Marokko.

Salah-Eddine staat al jaren bekend als een groot talent, getuige ook zijn optredens voor achtereenvolgens voor Oranje Onder 15, 16, 17 en 18. De linkervleugelverdediger werd drie jaar geleden door Ajax weggehaald uit de jeugdopleiding van AZ. Na de Onder 17 en Onder 19 te hebben doorlopen in Amsterdam maakte Salah-Eddine vorig jaar de overstap naar Jong Ajax.

Jong Ajax-trainer John Heitinga koos in het begin van het seizoen voor Youri Baas als linksback, maar na een uiterst moeizame start van de beloften in de Keuken Kampioen Divisie speelde Salah-Eddine zich in het basiselftal. De wingback speelde dit seizoen tot nu toe twaalf duels in de tweede Nederlandse afdeling en produceerde daarin één doelpunt en één assist.