Bloed, zweet en verlenging nodig voor Telstar tegen dapper Spakenburg

Dinsdag, 14 december 2021 om 23:32 • Tom Rofekamp

Telstar heeft dinsdagavond ternauwernood de volgende ronde van de TOTO KNVB Beker bereikt. Lange tijd leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Witte Leeuwen, maar in de slotfase wisten de amateurs van Spakenburg een 3-1 achterstand toch nog om te buigen tot een 3-3 gelijkspel. Na verlenging trok Telstar alsnog aan het langste eind: 5-3. Spakenburg eindigde de wedstrijd nog met tien man.

De ploeg van Andries Jonker maakte vanaf minuut één de favorietenrol duidelijk. Nadat Telstar al vier behoorlijke kansen had verspild, zette Yassine Zakir zijn team in de 25ste minuut op voorsprong met een bekeken schot. Het krachtsverschil tussen beide partijen was groot: niemand had de gelijkmaker na 38 minuten dan ook zien aankomen. Floris van der Linden, voormalig spits van Telstar, stond precies op de juiste plek om een vrije trap van Vince Gino Dekker te verlengen: 1-1. Al gauw herstelde de thuisploeg de schade. Acht minuten voor rust volleerde Gyliano van Velzen bekeken raak uit een voorzet van Zakir.

Delvechio Blackson gaf het overwicht al vroeg in de tweede helft verder vorm. Na twee gekeerde pogingen tikte de middenvelder in de derde mogelijkheid binnen voor de 3-1. De controle leek terug bij Telstar, maar net als in het eerste bedrijf kwam Spakenburg vanuit het niets tot de aansluitingstreffer. Weer was het Van der Linden die zijn oude club tot last was: de spits reageerde attent op zwak positie kiezen van de Telstar-verdediging. De bezoekers begonnen ineens te geloven en dat betaalde zich uit. Tien minuten voor tijd gaf Dekker maar weer eens voor; invaller Lars van Zundert liet de bank juichen door zijn teen ertegenaan te zetten

Spakenburg deed verwoede pogingen tot de 3-4 en Telstar mocht zich nog gelukkig prijzen dat het mocht verlengen. De adempauze deed de mannen van Jonker echter zichtbaar goed. Meteen na de onderbreking rechtte Telstar de rug en kwam via een kopbal van Jip Molenaar op de verlossende 4-3. Aan de hoop van de bezoekers leek definitief een eind te komen toen Joël Amakodo zijn tweede gele kaart kreeg. Toch maakte Spakenburg het Telstar nog erg lastig, al wisten de amateurs niet meer langszij te komen. Rashaan Fernandes maakte er na 113 minuten zelfs nog 5-3 van na een fout van Leon ter Wielen.