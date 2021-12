Manchester City imponeert de wereld met grootste zege van het seizoen

Dinsdag, 14 december 2021 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:25

Manchester City heeft dinsdagavond zijn grootste overwinning van het seizoen geboekt. De manschappen van Josep Guardiola toonden hun ware bloedvorm en speelden Leeds United volledig van het veld: 7-0. Koploper City vergroot het gat met Liverpool naar vier punten, maar the Reds komen donderdag nog in actie. Het was overigens de 33ste Premier League-zege van the Citizens in 2021, waarmee het record van Liverpool uit 1982 geëvenaard wordt. Verder ging Tim Krul met Norwich City vrijwel kansloos onderuit tegen Aston Villa (0-2), waardoor the Canaries onderaan blijven in de Premier League.

Manchester City - Leeds United 7-0

De wervelstorm van Manchester City begon vanaf het eerste fluitsignaal en leidde binnen dertien minuten tot twee doelpunten. De doorgebroken Rodri werd afgestopt door doelman Illan Meslier, waarna Phil Foden de rebound binnen schoof: 1-0. Kort daarna kopte Jack Grealish binnen uit een perfecte indraaiende voorzet van Riyad Mahrez. Na een half uur spelen werd Kevin De Bruyne aan de linkerzijde van het strafschopgebied vrijgespeeld. De Belg kwam uit in een lastige hoek, maar slaagde er toch in om de bal achter Meslier te schieten: 3-0.

Ook na rust hielden the Citizens zich allesbehalve in. Mahrez had in de 49ste minuut enig fortuin, toen zijn schot via het blok van Junior Firpo precies in de andere hoek belandde dan waar hij mikte: 4-0. Stuart Dallas raakte namens Leeds nog de paal, maar verder hadden de bezoekers niets in te brengen. Foden zag een intikker afgekeurd worden vanwege buitenspel, maar De Bruyne maakte er even later alsnog 5-0 van. De aanvallende middenvelder haalde van achttien meter werkelijk vernietigend uit.

City bleef aandringen en kwam een kwartier voor tijd aan zijn zesde treffer. Meslier pareerde een kopbal van Aymeric Laporte én een eerste schot van John Stones, maar kon niet voorkomen dat de tweede vernietigende knal van de verdediger in het dak van het doel ging: 6-0. Invaller Nathan Aké kopte uit een hoekschop van Foden de 7-0 binnen.

Norwich City - Aston Villa 0-2

Krul werd in de achtste minuut voor het eerst tot een redding gedwongen, toen John McGinn het doel van de Norwich-doelman onder vuur nam. Krul deed een paar passen terug en tikte de bal over de lat. Aston Villa, waar Anwar El Ghazi vanwege coronaperikelen ontbrak, kwam na een half uur verdiend op voorsprong. Jacob Ramsey begon op de middellijn aan een lange solo en kon zo oversteken naar het strafschopgebied, waar hij met een hard schot de kruising vond: 0-1. Krul redde na rust knap op een kopbal van Ollie Watkins, maar de spits van Aston Villa wist in de absolute slotfase alsnog te scoren. Watkins liep bij de tweede paal simpel een lage voorzet van Carney Chukwuemeka binnen: 0-2.